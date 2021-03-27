Семенченко відправили в СІЗО, а на Донбасі загинули четверо українських військовослужбовців: новини за 26 березня

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Семену Семенченко, на Донбасі загинули четверо українських військовослужбовців, в Єгипті зіткнулися два пасажирські потяги. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 26 березня, - в матеріалі РБК-Україна.

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Без права застави. Суд відправив Семенченка в СІЗО

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому нардепу Семену Семенченку. Суд відправив Семенченка під варту на 2 місяців без права внесення застави. Семенченка підозрюють у створенні приватної військової компанії, однак сам екс-нардеп заперечує звинувачення. Водночас журналісти "Слідство.Інфо" заявили, що "ПВК Семенченка" могла співпрацювати з олігархом Ігорем Коломойським.

Другого фігуранта справи агента НАБУ Євгена Шевченка арештували з можливістю внесення застави в розмірі 5 млн гривень.

Ескалація на Донбасі. Четверо загиблих, вогонь у відповідь та консультації з "Нормандією": всі подробиці

Вдень 26 березня в результаті ворожого обстрілу поблизу Шумів на Донбасі загинули четверо українських військовослужбовців, а ще двоє - отримали поранення. На загострення вже відреагував президент Володимир Зеленський.

Детальніше про сьогоднішнє загострення - в матеріалі РБК-Україна.

Росія - агресор, а не посередник конфлікту: 47 країн в ООН підтримали Україну

В ООН 47 країн з нагоди сьомої річниці прийняття Генеральною Асамблеєю резолюції "Територіальна цілісність України" виступили зі спільною заявою. Вони визнали Росію стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником.

У резолюції, яка була прийнята 27 березня 2014 року, міжнародна спільнота підтвердила свою повну підтримку суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України.

Керівникам громадської організації Медведчука "Український вибір" оголосили підозри

Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір", лідером якої є нардеп Віктор Медведчук. Їх підозрюють в участі в організації та проведенні незаконного "референдуму" в Криму.

Підозри повідомили Олександру Синявському, Івану Комелову і Олександру Слюсаренку.

"Нафтогаз" встановив ціну на газ для своїх клієнтів на квітень

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів в квітні 2021 року на рівні 6,86 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). Ціна не змінилась порівняно з січнем, лютим і березнем.

Крім того, ціна на газ для клієнтів "Нафтогазу", як постачальника "останньої надії" складе 6,99 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

У Єгипті зіткнулися два пасажирських потяги: понад 30 людей загинули

У Єгипті зіткнулися два пасажирських потяги. В результаті аварії загинули як мінімум 32 людини, більше 165 отримали поранення.

Аварія сталася в місті Тахта провінції Сохаг через те, що потяг, який прямував з Луксора в Олександрію, здійснив різку зупинку. Невідомі задіяли в поїзді стоп-кран. Як тільки він зупинився, його ззаду вдарив інший потяг. При зіткненні три пасажирських вагони зійшли з рейок.

Затор у Суецькому каналі: світова торгівля втрачає 400 млн доларів на годину

Через затори в Суецькому каналі світова торгівля зазнає збитків у розмірі 400 млн доларів кожну годину. Через канал проходить близько 12% всіх глобальних поставок.

Нагадаємо, 24 березня величезний контейнеровоз сів на мілину і заблокував Суецький канал у Єгипті. В результаті на маршруті утворилися величезні пробки судів.

Білорусь остаточно позбавили права виступати на Євробаченні: нову пісню теж "запороли"

Білорусь усунули від участі в Євробаченні-2021, яке проведуть з 18 по 22 травня у Роттердамі (Нідерланди), оскільки нова заявка від країни - інший трек тих самих артистів - теж могла б підірвати репутацію конкурсу. В Європейській мовній спілці зазначили, що нова композиція групи "Галасы ЗМеста" з Білорусі, яку Білтелерадиокомпания відправила замість минулої скандальної пісні "Я научу тебя!", теж не відповідає правилам пісенного конкурсу.

Після уважного вивчення нового треку організатори дійшли висновку, що трек "також порушує правила конкурсу" і міг "завдати шкоди репутації".

Після сильного потепління в Україну нагряне штормовий циклон: де зіпсується погода

Погода в Україні на вихідні, 27 і 28 березня, залишиться досить теплою, однак на зміну сонцю та ясному небу прийдуть значні опади через штормовий циклон, і більшу частину території країни заллють дощі.