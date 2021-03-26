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Зіткнення поїздів в Єгипті: кількість постраждалих значно зросла

Новость на русском → Египет, П'ятниця 26 березня 2021 20:37
Зіткнення поїздів в Єгипті: кількість постраждалих значно зросла Фото: кількість постраждалих у залізничній катастрофі в Єгипті збільшилася (alarabiya net)
Автор: Андрій Козловський

У Єгипті число постраждалих в результаті зіткнення двох пасажирських поїздів на півдні країни зросло до 165. Також відомо про 32 загиблих.

Про це повідомляє Arab News.

"32 людини загинули і 165 отримали поранення в результаті зіткнення двох потягів на півдні Єгипту в п'ятницю", - повідомило міністерство охорони здоров'я Єгипту.

Як повідомляється, аварія сталася сьогодні в місті Тахта провінції Сохаг через те, що потяг, який прямував з Луксора в Олександрію, здійснив різку зупинку. Невідомі задіяли в поїзді стоп-кран. Як тільки він зупинився, його ззаду вдарив інший потяг. При зіткненні три пасажирських вагони зійшли з рейок.

В даний час йдуть роботи з відновлення руху на ділянці залізниці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що серед жертв сьогоднішнього зіткнення поїздів в Єгипті немає громадян України.

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