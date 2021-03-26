Без права застави. Суд відправив Семенченка в СІЗО

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому нардепу Семену Семенченку . Суд відправив Семенченка під варту на 2 місяців без права внесення застави.

Про це заявив сам Семенченко після засідання суду.

"Суд ухвалив рішення відправити мене за ґрати", - заявив він.

Семенченка підозрюють у створенні приватної військової компанії, однак сам екс-нардеп заперечує звинувачення.

Йду за ґрати. Заперечую всі звинувачення і бруд котрий був заготовлений спеціально для цього дня. Нехай ті хто буде після нас будуть більш розумнішими і не так вірити в свою власну Державу. Прошу допомогти моїй родині. Слава Україні. Posted by Семен Семенченко on Friday, March 26, 2021

За версією слідства Семенченка, а також так званий "агент НАБУ" Євген Шевченко нібито створили за кордоном ПВК, до якої через охоронну фірму в Україні вербували бійців. Правоохоронці стверджують, що приватна армія налічувала 150 учасників.

Слідство вважає, що "ПВК Семенченка" могла співпрацювати з країнами Близького Сходу, наприклад з Іраком, Сирією та Афганістаном, на предмет організації поставок зброї.