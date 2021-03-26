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Затор у Суецькому каналі: світова торгівля втрачає 400 млн доларів на годину

Новость на русском → Суецький канал, П'ятниця 26 березня 2021 13:41
Затор у Суецькому каналі: світова торгівля втрачає 400 млн доларів на годину Фото: затор у Суецькому каналі спричинив збитки світової торгівлі (morethanshipping.com)
Автор: Юлія Струк

Через затори в Суецькому каналі світова торгівля зазнає збитків у розмірі 400 млн доларів кожну годину. Через канал проходить близько 12% всіх глобальних поставок.

Про це пише Forbes з посиланням на підрахунки судноплавної компанії Lloyd's List.

Відзначається, що контейнеровоз Ever Given, що сів на мілину в Суеці, заблокував у каналі понад 230 суден.

Аналітики вважають, що відновити рух навряд чи вдасться раніше початку наступного тижня. За словами експертів, кожен день простою Ever Given "додає затримки до нормального вантажопотоку". Вони прогнозують виникнення нових проблем з поставками.

Фахівці заявляють, що перебої з поставками вже повною мірою відчули американські імпортери. Затор вплинув і на імпортну торгівлю з Близького Сходу та Індії.

Крім того, в Суецькому каналі "законсервовані" і порожні контейнери, які вкрай необхідні для китайського експорту.

У Всесвітній раді судноплавства відзначають, що добова пропускна здатність каналу становить 106 судів, і що кожен зайвий день простою вимагатиме все більше часу для відновлення поставок.

Як повідомлялося, вчора ціни на нафту знижувалися, попри затор в Суецькому каналі.

Як писало РБК-Україна, 24 березня величезний контейнеровоз сів на мілину і заблокував Суецький канал у Єгипті. В результаті на маршруті утворилися величезні пробки судів.

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