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Білорусь остаточно позбавили права виступати на Євробаченні: нову пісню теж "запороли"

Новость на русском → Нідерланди, П'ятниця 26 березня 2021 22:47
Білорусь остаточно позбавили права виступати на Євробаченні: нову пісню теж "запороли" Фото: Євробачення 2021 (facebook.com/EurovisionSongContest)
Автор: Володимир Костирін

Білорусь усунули від участі в Євробаченні-2021, яке проведуть з 18 по 22 травня у Роттердамі (Нідерланди), оскільки нова заявка від країни - інший трек тих самих артистів - теж могла б підірвати репутацію конкурсу.

Про це 26 березня заявили на сайті Євробачення.

В Європейській мовній спілці зазначили, що нова композиція групи "Галасы ЗМеста" з Білорусі, яку Білтелерадиокомпания відправила замість минулої скандальної пісні "Я научу тебя!", теж не відповідає правилам пісенного конкурсу.

Після уважного вивчення нового треку організатори дійшли висновку, що трек "також порушує правила конкурсу" і міг "завдати шкоди репутації".

"EBU і Контрольна група, керуюча рада Конкурсу, ретельно вивчили нову заявку, щоб оцінити її право на участь у конкурсі. Був зроблений висновок про те, що нова заявка також порушує правила конкурсу, які гарантують, що конкурс не буде використаний і не завдасть шкоди репутації", - йдеться в заяві.

У результаті Білорусь остаточно втратила право брати участь у конкурсі в цьому році

"Оскільки БТРК не зміг подати заявку протягом продовженого строку, на жаль, Білорусь не буде брати участь у 65-му конкурсі пісні "Євробачення" у травні", - резюмували організатори.

Зауважимо, що назву цієї пісні представники Білтелерадіокомпанії вирішили не розголошувати.

Раніше повідомлялося, що букмекери змінили прогноз і назвали нових фаворитів конкурсу Євробачення 2021.

Також ми писали про те, що нещодавно українська співачка й екс-учасниця Євробачення підтримала представницю Росії на конкурсі.

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