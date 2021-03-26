Підозри головам організації Медведчука "Український вибір": стали відомі прізвища

Про це повідомили джерела РБК-україна в прокуратурі.

Комелов очолював севастопольський осередок організації "Український вибір". Синявський також був активістом цієї комірки.

Як зазначили правоохоронці, їм повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. ст 2. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України за участь в організації і проведенні незаконного "референдуму" на тимчасово окупованій території Криму і Севастополя.

Двоє підозрюваних входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя". Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ незаконного збройного формування, інший - був керівником підрозділу "Слов'янський щит".