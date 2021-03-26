ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Підозри головам організації Медведчука "Український вибір": стали відомі прізвища

Новость на русском → Україна, П'ятниця 26 березня 2021 10:32
Підозри головам організації Медведчука "Український вибір": стали відомі прізвища Фото: Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Прокурори повідомили про підозру трьом головам ініціативних груп суспільного руху Віктора Медведчука "Український вибір - Право народу". Зокрема, підозри повідомили Олександру Синявському, Івану Комелову і Олександру Слюсаренку.

Про це повідомили джерела РБК-україна в прокуратурі.

Комелов очолював севастопольський осередок організації "Український вибір". Синявський також був активістом цієї комірки.

Як зазначили правоохоронці, їм повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. ст 2. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України за участь в організації і проведенні незаконного "референдуму" на тимчасово окупованій території Криму і Севастополя.

Двоє підозрюваних входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя". Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ незаконного збройного формування, інший - був керівником підрозділу "Слов'янський щит".

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшуки в офісах громадського руху "Український вибір - Право народу", лідером якої є Віктор Медведчук.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Віктор Медведчук Украинский выбор подозрение
NEWS
Друга вакцина для України. Чим препарат Sinovac відрізняється від AstraZeneca і кому його будуть колоти
Друга вакцина для України. Чим препарат Sinovac відрізняється від AstraZeneca і кому його будуть колоти
DAILY
План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна План реваншу. На що розраховують Петро Порошенко і його команда