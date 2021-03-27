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Локдаун в Україні: у МОЗ назвали умову припинення роботи транспорту

Новость на русском → Київ, Субота 27 березня 2021 00:43
Локдаун в Україні: у МОЗ назвали умову припинення роботи транспорту Фото: люди в трамваї (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Кабінет міністрів України може зупинити транспорт, якщо ситуація з COVID-19 почне виходити з-під контролю. Зараз дуже важливо дотримуватися карантинні обмеження.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Головне, щоб не було колапсу медичної системи, це основний показник, зазначив міністр.

"Ми обговорюємо питання локдауна. Але ми повинні балансувати між епідеміологією і життям країни, бізнесом. Моя порадниця Наталія Виноград вважає за необхідне вводити локдаун аж до зупинки транспорту. Але ми поки дивимося на ситуацію",- додав Степанов.

Нагадаємо, про можливий пік епідемії коронавірусу до цього говорив голова профільного медичного комітету Михайло Радуцький. Він прогнозував пік епідемії в найближчі тижні.

Додамо, що в Україні кожен день зростає кількість нових випадків коронавірусу. За минулу добу зареєстрували 18 132 нових хворих. Це найбільший показник з початку епідемії в країні.

Нагадаємо, що у попередньому випуску "Свободи слова "Савіка Шустера" Курт Волкер розповів, чи є в України шанси стати членом НАТО.

У тому ж випуску Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував слова Джо Байдена про Володимира Путіна, а також назвав президента РФ "скаженим собакою".

Крім того, в ефірі Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував спалах захворювання COVID-19 в Україні та розповів про "британський штам" вірусу.

А Віталій Кличко, Андрій Садовий і Ігор Терехов розповіли про ситуацію великої кількості хворих на COVID-19 в їхніх містах.

Також стало відомо, що думають кияни про трансплантацію органів в Україні.

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