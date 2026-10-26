ua en ru
Пн, 26 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Пока Россия давит на Украину, серьезных переговоров не будет, - Сибига

07:41 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Пока Россия давит на Украину, серьезных переговоров не будет, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (facebook.com/andrij.sybiha)
Додати як бажане джерело в Google

Россия не будет готова к серьезным переговорам, пока верит, что давлением на Украину достигнет целей, не полученных на поле боя. Поэтому давление на агрессора нужно сохранить и усилить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибига, слова которого обнародовал МИД.

"Пока Россия будет верить, что может достичь целей своего вторжения - целей, которые она не способна достичь на поле боя, - путем давления на Украину с целью заставить ее к капитуляции, она не будет готова к серьезным переговорам", - заявил Сибига.

Именно поэтому, по его словам, сохранение и усиление давления на Россию остается критически важным для прекращения войны.

"Мир благодаря силе - единственная работающая стратегия. Но эта сила должна быть направлена против агрессора, а не против защищаемой страны", - подчеркнул министр.

"Эту войну невозможно завершить, остановив сопротивление Украины. Ее можно завершить только остановкой атак агрессора", - добавил он.

Так Сибига отреагировал на заявления помощника российского диктатора Владимира Путина Юрия Ушакова. Тот посетовал, что США пока не удается давить на Украину и вынудить ее уйти на мир.

По словам Ушакова, после саммита на Аляске казалось, что Вашингтон может "навязать" Киеву свои условия, но этого не произошло, так что говорить, по его мнению, нужно еще и со всей Европой.

По словам Ушакова, Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с Украиной и США после 4 ноября, однако высоких ожиданий от них нет: встреча будет только предварительной. Следующий раунд, по данным СМИ, может состояться в первой половине ноября в Абу-Даби или Швейцарии. Абу-Даби, как возможное место, раньше называл и президент Владимир Зеленский.

О подготовке переговоров говорят и в Вашингтоне: спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что администрация Трампа "на пороге" трехсторонней встречи.

В то же время давление на Украину, по словам Зеленского, только растет. Ограничение Starlink и задержки со снабжением ракет Patriot он назвал попыткой склонить Украину к капитуляции.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Юрий Ушаков Андрей Сибига Война в Украине
Новости
"Нейтралитет не обсуждается": главное из интервью Зеленского о "красных линиях" и переговорах
"Нейтралитет не обсуждается": главное из интервью Зеленского о "красных линиях" и переговорах
Аналитика
Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом
Дмитрий Олейник, Ульяна Безпалько Задержки с тревогой, дефицит Patriot и реактивные "шахеды" до Львова: интервью с Игнатом