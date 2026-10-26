Пока Россия давит на Украину, серьезных переговоров не будет, - Сибига

Россия не будет готова к серьезным переговорам, пока верит, что давлением на Украину достигнет целей, не полученных на поле боя. Поэтому давление на агрессора нужно сохранить и усилить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибига, слова которого обнародовал МИД.

"Пока Россия будет верить, что может достичь целей своего вторжения - целей, которые она не способна достичь на поле боя, - путем давления на Украину с целью заставить ее к капитуляции, она не будет готова к серьезным переговорам", - заявил Сибига.

Именно поэтому, по его словам, сохранение и усиление давления на Россию остается критически важным для прекращения войны.

"Мир благодаря силе - единственная работающая стратегия. Но эта сила должна быть направлена против агрессора, а не против защищаемой страны", - подчеркнул министр.

"Эту войну невозможно завершить, остановив сопротивление Украины. Ее можно завершить только остановкой атак агрессора", - добавил он.

Так Сибига отреагировал на заявления помощника российского диктатора Владимира Путина Юрия Ушакова. Тот посетовал, что США пока не удается давить на Украину и вынудить ее уйти на мир.

По словам Ушакова, после саммита на Аляске казалось, что Вашингтон может "навязать" Киеву свои условия, но этого не произошло, так что говорить, по его мнению, нужно еще и со всей Европой.