Агента НАБУ арештували під заставу у 5 млн гривень у справі "ПВК Семенченко"

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про створення ПВК агента НАБУ Євгена Шевченка. Суд відправив його в СІЗО з можливістю вийти під заставу в розмірі 5 млн гривень.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Службі безпеки України.

"Шевченко вже, Семенченко зараз буде", - сказало джерело. Як повідомляють "Грати", Шевченка взяли під варту одразу в залі суду. Він заявив, що у нього немає грошей на заставу, однак він розраховує на допомогу друзів. У разі несплати застави, Шевченко буде перебувати в СІЗО до 24 травня.