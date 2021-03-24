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Контейнеровоз, що сів на мілину, заблокував Суецький канал

Новость на русском → Єгипет, Середа 24 березня 2021 09:51
Контейнеровоз, що сів на мілину, заблокував Суецький канал Фото: контейнеровоз заблокував Суецький канал (twitter com brendancruise)
Автор: Ігор Литвиненко

Величезний контейнеровоз сів на мілину і заблокував Суецький канал в Єгипті. У результаті на одному з найбільш завантажених морських маршрутів, який з'єднує Європу та Азію, утворилися величезні затори судів.

Про це повідомляє The Guardian.

Контейнеровоз Ever Given, який знаходиться під прапором Панами, має вантажопідйомність 220 тонн і довжину 400 метрів. Він застряг у вівторок, 23 березня, на півдні Суецького каналу. Судно прямувало з Китаю нідерландський порт Роттердам.

Спочатку повідомлялося, що причиною аварії стала втрата потужності судном. Але пізніше оператор судна Evergreen Marine Corp назвав причиною "сильний вітер".

"Контейнер випадково сів на мілину після того, як на нього налетів порив вітру", - зазначив оператор.

Єгипетські синоптики повідомили, що у вівторок в цьому районі спостерігались сильний вітер і піщана буря, пориви вітру досягали 50 км/ч.

Ніхто з екіпажу не постраждав. Також не повідомляється про забруднення навколишнього середовища.

Нагадаємо, раніше в березні зазнав аварії суховантаж з українськими моряками на борту. Одна людина загинула, 10 українців врятували.

Також РБК-Україна писало, що в кінці минулого року біля Чорноморське в результаті аварії судна, стався витік нафтопродуктів у море.

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