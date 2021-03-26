Ескалація на Донбасі. Четверо загиблих, вогонь у відповідь та консультації з "Нормандією": всі подробиці

Вдень 26 березня в результаті ворожого обстрілу поблизу Шумів на Донбасі загинули четверо українських військовослужбовців, а ще двоє - отримали поранення. На загострення вже відреагував президент Володимир Зеленський.

Детальніше про сьогоднішнє загострення - на РБК-Україна.

Що сталося

Сьогодні позиції ООС поблизу Шумів потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 міліметри, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів. В результаті обстрілу четверо військових загинуло, а двох евакуювали з пораненнями.

Серед загиблих військовослужбовців - підполковник Сергій Коваль з Кам'янця-Подільського та боєць 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Сергій Барнич.

Як розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, українська сторона 9 разів намагалася зупинити обстріл поблизу Шумів, тому цей обстріл він вважає провокацією.

Термінове засідання підгрупи ТКГ

Після загострення ситуації на Донбасі українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала термінове засідання підгрупи з питань безпеки. Представники ОБСЄ вже дали своє підтвердження, а на згоду російської сторони ще чекають.

Якщо російська сторона погодиться, то засідання підгрупи ТКГ відбудеться вже завтра, 27 березня.

Зеленський хоче поговорити з "нормандською четвіркою"

На обстріл поблизу Шумів відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави константував, що з початку 2021 року на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Він заявив, що планує провести розмову з лідерами "нормандської четвірки" та доручив терміново провести зустріч радників у нормандському форматі.

"Найближчим часом я проведу розмови з усіма лідерами "нормандської четвірки", - заявив він.

Глава держави також закликав "нормандську четвірку" та міжнародних партнерів допомогти з врегулюванням ситуації на Донбасі.

На Донбас вилетів глава Генштабу

Президент також доручив начальнику Генерального штабу ЗСУ Сергію Корнійчуку терміново відправитися в зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, щоб з'ясувати всі обставини сьогоднішнього обстрілу.

За словами глави держави, Корнійчук вже вилетів на місце сьогоднішнього обстрілу.