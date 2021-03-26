ПВК Семенченка могла працювати в інтересах Коломойського, - "Слідство.Інфо"

Приватна військова компанія, пов’язана з екс-нардепом Семеном Семенченком , впродовж останніх років могла працювати в інтересах українського олігарха Ігоря Коломойського.

Про це йдеться в розслідуванні "Слідства.Інфо" "Солдати мільярдера".

Розслідувальна агенція зазначає, що у лютому 2021 року члени організації "Донкорп Україна", яку контролює Семен Семенченко, брали участь у стрілянині на столичному будмайданчику.

Журналісти з’ясували, що один з мікроавтобусів, який затримала поліція після інциденту, належить структурі "Донкорпу".

Водночас зі столичним будівництвом, де влаштували стрілянину бійці Семенченка, пов’язаний Михайло Кіперман - друг і бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

За даними агенції, замовниками будівництва на вулиці Казимира Малевича офіційно є фірми "Де Резорт Девелопмент" та "Будівельне об’єднання "Мрія". Власники останнього, як свідчать дані з держреєстру, використовують ідентичний контактний номер із компанією Кіпермана "Смарт Студент".

Водночас зв’язок "Де Резорт Девелопмент" із Кіперманом простежується через співвласника фірми Артема Солоніка - він раніше був директором компанії "Оріон Сервіс", якою на той час володів товариш Коломойського.

Також журналісти з’ясували, що члени структури Семенченка у 2020 році охороняли офіс "Центренерго", після того, як його вивезли у селище Козин під Києвом. У той час державну енергогенеруючу компанію очолювало лояльне до Коломойського керівництво, а пов’язані з бізнесменом компанії отримували найбільший зиск від співпраці з "Центренерго".

За словами колишнього члена "Донкорп Україна" Євгена Сікори, державну компанію вони почали охороняти навесні 2020 року, а офіційно договір зі структурою Семенченка підписали наприкінці минулого року.

Місяць тому "донкорпівці" не пускали керівника Фонду держмайна на територію бази, тим самим блокуючи зміну менеджменту "Центренерго". Відтак для того, щоб туди потрапити, Дмитру Сенниченку довелося залучати силовиків.

Крім того, журналісти довідалися, що представники "Донкорп Україна" наприкінці 2019 року брали участь у мітингах проти керівництва Нацбанку. Зокрема, проти ексглави НБУ Якова Смолія та його заступниці Катерини Рожкової. Раніше замовником акцій проти НБУ Смолій публічно називав безпосередньо Ігоря Коломойського.

За словами Сікори, на акції вони ходили спільно з іншими організаціями – одні стояли під Нацбанком, а "Донкорп" – під будинками Рожкової та Смолія.