ua ru
Ср, 03 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

СБУ ліквідувала величезну "ботоферму", а Пелосі прибула на Тайвань всупереч загрозам Китаю: новини за 2 серпня

Новость на русском →
Середа 03 серпня 2022 08:30
СБУ ліквідувала величезну "ботоферму", а Пелосі прибула на Тайвань всупереч загрозам Китаю: новини за 2 серпня Колаж РБК-Україна
Автор: RBC.UA

Перше судно з українським зерном прибуло до Стамбула, СБУ ліквідувала величезну "ботоферму" однієї з партій, речник Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 2 серпня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна России проти України: останні новини

Перше судно з українським зерном прибуло до Стамбула

Перший зерновоз з українською кукурудзою на борту прибув до Стамбула. Там він пройде необхідну перевірку.

Судно Razoni, що плаває під прапором Сьєрра-Леоне, прибуло до Туреччини для інспекції. Її проведе загальна контрольна група, до складу якої входять російські та українські чиновники. Координаційний центр в Стамбулі буде відповідати за інспекцію. Після огляду судно доставить вантаж з 26 тисячами тонн кукурудзи в порт Тріполі в Лівані.

У Росії суд визнав полк "Азов" нібито "терористичною організацією"

Верховний суд РФ визнав український полк "Азов" так званою "терористичною організацією". Країна-агресорка заборонила його діяльність на своїй території.

Повідомляється, що судові засідання провели в закритому режимі, а сам розгляд нібито відбувся на вимогу Генпрокуратури РФ. Наголошується, що це рішення "виконуватимуть негайно, не чекаючи набрання чинності".

Розхитували ситуацію в Україні. СБУ ліквідувала величезну "ботоферму" однієї з партій

Служба безпеки ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала ситуацію в Україні. Діяли зловмисники на замовлення однієї з політсил.

Зокрема, серед останніх "операцій" зловмисників: поширення контенту про нібито конфлікт між керівництвом ОП і головнокомандувачем ЗСУ, а також проведення кампанії з дискредитації першої леді.

Пелосі прибула на Тайвань всупереч погрозам Китаю

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань. Вона стала найбільш високопоставленим політиком з США, який відвідав острів з 1997 року.

Раніше уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами" у разі візиту до Тайваню. Китай почав військові навчання біля Тайваню на тлі візиту спікера.

Байден підтвердив ліквідацію лідера "Аль-Каїди"

Президент США Джо Байден підтвердив інформацію щодо ліквідації лідера "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі. Контртерористичну операцію провели в Афганістані.

"За моїм наказом Сполучені Штати провели успішний авіаудар у Кабулі, Афганістан, вбивши еміра "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі", - заявив американський лідер.

Світ знаходиться за крок від ядерного знищення, - генсек ООН

Людство знаходиться всього в одному прорахунку від ядерного знищення. Такої небезпеки не було з часів Холодної війни. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. За його словами, геополітичні загрози, в тому числі кліматична криза, пандемія COVID-19 і збройні конфлікти, піддають земну кулю ядерній загрозі, небаченій з часів Холодної війни.

"Сьогодні людство відокремлює всього одне непорозуміння, один прорахунок від ядерного знищення", - сказав він на відкритті конференції ООН з ядерного договору. Гуттереш зазначив, що близько 13 тисяч одиниць ядерної зброї знаходяться в арсеналах по всьому світу. Держави витрачають сотні мільярдів доларів на "зброю кінця світу".

Грози, град, дощі і шквали: де чекати негоди

Майже у всій Україні у середу, 3 серпня, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура становитиме +22-27 градісів.

Так, за прогнозами синоптиків, у всіх областях, окрім західних, завтра будуть дощі, а місцями грози. При цьому у східній частині країни вдень в окремих районах очікується град та шквали 15-20 м/с.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Теракт в Оленівці має стати вирішальним для визнання РФ терористом, - Зеленський
Теракт в Оленівці має стати вирішальним для визнання РФ терористом, - Зеленський
DAILY
Стрес-тест для держскарбниці. Де Кабміну знайти гроші і як уникнути зростання податків
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Стрес-тест для держскарбниці. Де Кабміну знайти гроші і як уникнути зростання податків