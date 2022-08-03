СБУ ліквідувала величезну "ботоферму", а Пелосі прибула на Тайвань всупереч загрозам Китаю: новини за 2 серпня
Перше судно з українським зерном прибуло до Стамбула, СБУ ліквідувала величезну "ботоферму" однієї з партій, речник Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 2 серпня – у матеріалі РБК-Україна.
Війна России проти України: останні новини
- Російські окупанти 2 серпня випустили по Україні вісім крилатих ракет, сім з яких було знищено. Удар завдали з району Каспійського моря.
- Російські ракети при ударі по Львівській області влучили у військову частину в Червоноградському районі.
- У Миколаєві знову лунають вибухи, у тому числі касетних снарядів.
- У вівторок, 2 серпня, жителі тимчасово окупованого Херсона почули кілька вибухів.
- Українські бійці весь час готуються до можливих повторних наступів росіян. Зокрема, триває підготовка на тлі заяв аналітиків щодо загрози Харкову та перекидання окупантами сил на південь нашої країни.
- У лікарні Кракова помер відомий дитячий невролог Павло Ковальчук, який став вже 27-ю жертвою російського ракетного удару по Вінниці 14 липня.
Перше судно з українським зерном прибуло до Стамбула
Перший зерновоз з українською кукурудзою на борту прибув до Стамбула. Там він пройде необхідну перевірку.
Судно Razoni, що плаває під прапором Сьєрра-Леоне, прибуло до Туреччини для інспекції. Її проведе загальна контрольна група, до складу якої входять російські та українські чиновники. Координаційний центр в Стамбулі буде відповідати за інспекцію. Після огляду судно доставить вантаж з 26 тисячами тонн кукурудзи в порт Тріполі в Лівані.
У Росії суд визнав полк "Азов" нібито "терористичною організацією"
Верховний суд РФ визнав український полк "Азов" так званою "терористичною організацією". Країна-агресорка заборонила його діяльність на своїй території.
Повідомляється, що судові засідання провели в закритому режимі, а сам розгляд нібито відбувся на вимогу Генпрокуратури РФ. Наголошується, що це рішення "виконуватимуть негайно, не чекаючи набрання чинності".
Розхитували ситуацію в Україні. СБУ ліквідувала величезну "ботоферму" однієї з партій
Служба безпеки ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала ситуацію в Україні. Діяли зловмисники на замовлення однієї з політсил.
Зокрема, серед останніх "операцій" зловмисників: поширення контенту про нібито конфлікт між керівництвом ОП і головнокомандувачем ЗСУ, а також проведення кампанії з дискредитації першої леді.
Пелосі прибула на Тайвань всупереч погрозам Китаю
Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань. Вона стала найбільш високопоставленим політиком з США, який відвідав острів з 1997 року.
Раніше уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами" у разі візиту до Тайваню. Китай почав військові навчання біля Тайваню на тлі візиту спікера.
Байден підтвердив ліквідацію лідера "Аль-Каїди"
Президент США Джо Байден підтвердив інформацію щодо ліквідації лідера "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі. Контртерористичну операцію провели в Афганістані.
"За моїм наказом Сполучені Штати провели успішний авіаудар у Кабулі, Афганістан, вбивши еміра "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі", - заявив американський лідер.
Світ знаходиться за крок від ядерного знищення, - генсек ООН
Людство знаходиться всього в одному прорахунку від ядерного знищення. Такої небезпеки не було з часів Холодної війни. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. За його словами, геополітичні загрози, в тому числі кліматична криза, пандемія COVID-19 і збройні конфлікти, піддають земну кулю ядерній загрозі, небаченій з часів Холодної війни.
"Сьогодні людство відокремлює всього одне непорозуміння, один прорахунок від ядерного знищення", - сказав він на відкритті конференції ООН з ядерного договору. Гуттереш зазначив, що близько 13 тисяч одиниць ядерної зброї знаходяться в арсеналах по всьому світу. Держави витрачають сотні мільярдів доларів на "зброю кінця світу".
Грози, град, дощі і шквали: де чекати негоди
Майже у всій Україні у середу, 3 серпня, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура становитиме +22-27 градісів.
Так, за прогнозами синоптиків, у всіх областях, окрім західних, завтра будуть дощі, а місцями грози. При цьому у східній частині країни вдень в окремих районах очікується град та шквали 15-20 м/с.