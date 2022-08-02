Світ знаходиться за крок від ядерного знищення, - генсек ООН

Людство знаходиться всього в одному прорахунку від ядерного знищення. Такої небезпеки не було з часів Холодної війни.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, передає РБК-Україна з посиланням на CNN .

За його словами, геополітичні загрози, в тому числі кліматична криза, пандемія COVID-19 і збройні конфлікти, піддають земну кулю ядерній загрозі, небаченій з часів Холодної війни.

"Сьогодні людство відокремлює всього одне непорозуміння, один прорахунок від ядерного знищення", - сказав він на відкритті конференції ООН з ядерного договору.

Гуттереш зазначив, що близько 13 тисяч одиниць ядерної зброї знаходяться в арсеналах по всьому світу. Держави витрачають сотні мільярдів доларів на "зброю кінця світу".

"Ми потребуємо Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як ніколи. Ось чому ця оглядова конференція настільки важлива. Це можливість виробити заходи, які допоможуть уникнути неминучої катастрофи", - підкреслив він.