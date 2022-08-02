Два вибухи та влучання у військову частину: деталі удару по Львівській області
Російські ракети при ударі по Львівській області влучили у військову частину в Червоноградському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.
"На жаль, влучання в Червоноградський район, військова частина. Два вибухи, інформація про жертви відсутня, масштаби руйнувань встановлюються. Шість ракет було збито на підльоті силами протиповітряної оборони", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про вибух у Червоноградському районі внаслідок влучання російської ракети. Було знищено зенітно-ракетний комплекс.
Під час вечірньої атаки загалом противник випустив 8 ракет, але майже все вдалося збити.
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