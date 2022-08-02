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Два вибухи та влучання у військову частину: деталі удару по Львівській області

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Львівська область, Вівторок 02 серпня 2022 20:59
Два вибухи та влучання у військову частину: деталі удару по Львівській області Фото: начальник Львівської ОВА Максим Козицький (t me kozytskyy_maksym_official)
Автор: Юлія Бойко

Російські ракети при ударі по Львівській області влучили у військову частину в Червоноградському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

"На жаль, влучання в Червоноградський район, військова частина. Два вибухи, інформація про жертви відсутня, масштаби руйнувань встановлюються. Шість ракет було збито на підльоті силами протиповітряної оборони", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про вибух у Червоноградському районі внаслідок влучання російської ракети. Було знищено зенітно-ракетний комплекс.

Під час вечірньої атаки загалом противник випустив 8 ракет, але майже все вдалося збити.

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