Перше судно з українським зерном прибуло до Стамбула

Судно Razoni, що плаває під прапором Сьєрра-Леоне, прибуло до Туреччини для інспекції. Її проведе загальна контрольна група, до складу якої входять російські та українські чиновники. Координаційний центр в Стамбулі буде відповідати за інспекцію.

Після огляду судно доставить вантаж з 26 тисячами тонн кукурудзи в порт Тріполі в Лівані.

VIDEO: First official shipment of Ukrainian grain since Russia's invasion reaches Turkish territorial waters



The Sierra Leone-flagged Razoni is due to be inspected Wednesday by a team that includes Russian and Ukrainian officials before heading to Tripoli, Lebanon. pic.twitter.com/gAx8LgXJ7P