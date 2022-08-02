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Перше судно з українським зерном прибуло до Стамбула

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Стамбул, Вівторок 02 серпня 2022 21:28
Перше судно з українським зерном прибуло до Стамбула Фото: перше судно з українським зерном прибуло до Стамбула (twitter.com/tcsavunma)
Автор: Іван Носальський

Перший зерновоз з українською кукурудзою на борту прибув до Стамбула. Там він пройде необхідну перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Туреччини.

Судно Razoni, що плаває під прапором Сьєрра-Леоне, прибуло до Туреччини для інспекції. Її проведе загальна контрольна група, до складу якої входять російські та українські чиновники. Координаційний центр в Стамбулі буде відповідати за інспекцію.

Після огляду судно доставить вантаж з 26 тисячами тонн кукурудзи в порт Тріполі в Лівані.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту.

Також ми писали, що час прибуття першого судна з українським змістився через погані погодні умови.

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