Перше судно з українським зерном прибуло до Стамбула
Перший зерновоз з українською кукурудзою на борту прибув до Стамбула. Там він пройде необхідну перевірку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Туреччини.
Судно Razoni, що плаває під прапором Сьєрра-Леоне, прибуло до Туреччини для інспекції. Її проведе загальна контрольна група, до складу якої входять російські та українські чиновники. Координаційний центр в Стамбулі буде відповідати за інспекцію.
Після огляду судно доставить вантаж з 26 тисячами тонн кукурудзи в порт Тріполі в Лівані.
VIDEO: First official shipment of Ukrainian grain since Russia's invasion reaches Turkish territorial waters— AFP News Agency (@AFP) August 2, 2022
The Sierra Leone-flagged Razoni is due to be inspected Wednesday by a team that includes Russian and Ukrainian officials before heading to Tripoli, Lebanon. pic.twitter.com/gAx8LgXJ7P
Нагадаємо, раніше стало відомо, що перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту.
Також ми писали, що час прибуття першого судна з українським змістився через погані погодні умови.