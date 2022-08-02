Число жертв ракетного удару по Вінниці зросло

Кількість жертв внаслідок ракетного удару по Вінниці зросло. Воно вже становить 27 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Сергія Борзова в Telegram.

"Не стало лікаря Павла Ковальчука…20 днів боролись за його життя після рашистського теракту у Вінниці 14 липня… Опіки та поранення виявились надто важкими", - написав він.

Нагадаємо, 14 липня російська армія вдарила по Вінниці ракетами "Калібр", випустивши їх з Чорного моря.

Внаслідок ракетного удару, були знищені офісні приміщення, зокрема, окрім будинку побуту "Ювілейний", також частково було зруйновано медично-діагностичний центр, на парковці згоріли вщент десятки машин, а кількість постраждалих становило понад сотню людей.

Хронологію ракетної атаки по місту, яка забрала життя десятки мирних жителів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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