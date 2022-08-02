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Грози, град, дощі і шквали: де завтра чекати негоди

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Вівторок 02 серпня 2022 15:30
Грози, град, дощі і шквали: де завтра чекати негоди Фото: у деяких регіонах України 3 серпня очікуються дощі і грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Майже у всій Україні у середу, 3 серпня, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура становитиме +22-27 градісів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укргідрометцентру" і ДСНС.

Так, за прогнозами синоптиків, у всіх областях, окрім західних, завтра будуть дощі, а місцями грози. При цьому у східній частині країни вдень в окремих районах очікується град та шквали 15-20 м/с.

ДСНС також попереджає, що 3 серпня на Лівобережжі очікуються грози.

Температура вночі опуститься до 14-19 градусів, у західних областях - до 10-15 градусів. Вдень прогнозується 22-27 градусів тепла, на Закарпатті та півдні Одеської області - до 30 градусів.

Грози, град, дощі і шквали: де завтра чекати негоди

Нагадаємо, Укргідрометцентр дав прогноз на серпень. Середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20-25 градусів тепла.

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