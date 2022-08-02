У Росії суд визнав полк "Азов" нібито "терористичною організацією"

Верховний суд РФ визнав український полк "Азов" так званою "терористичною організацією". Країна-агресорка заборонила його діяльність на своїй території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини"

"Визнати батальйон "Азов" терористичною організацією та заборонити її діяльність на території Росії", - цитує рішення судді російське видання.

Повідомляється, що судові засідання провели в закритому режимі, а сам розгляд нібито відбувся на вимогу Генпрокуратури РФ.

Наголошується, що це рішення "виконуватимуть негайно, не чекаючи набрання чинності".

Що це означає

Своїм рішенням російська сторона може загальмувати весь процес обміну. Тепер країна-агресорка може засудити до довічного ув'язнення українських бійців без права помилування та обміну. При цьому, що стосується так званих "ЛДНР", то там їм може загрожувати страта.

Бо, як відомо, так звана "народна рада" бойовиків "ДНР" скасувала мораторій на виконання смертних вироків і вже оголосила "вирок" про страту двох іноземних добровольців, які воювали на боці ЗСУ.