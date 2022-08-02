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У Миколаєві відновили подачу світла, в місті знову чутно вибухи

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Миколаїв, Вівторок 02 серпня 2022 23:17
У Миколаєві відновили подачу світла, в місті знову чутно вибухи Фото: у Миколаєві знову чутні вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Миколаєві знову лунають вибухи, у тому числі касетних снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олександра Сєнкевича.

Жителів просять залишатися в укриттях.

"Подачу світла в Миколаєві відновили. У місті знову чутно вибухи, в тому числі касетних снарядів", - повідомив Сенкевич.

Нагадаємо, увечері 2 серпня в Миколаєві прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

В одному з районів почалася пожежа.

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