Китай погрожує США рішучими заходами, якщо спікер Палати представників відвідає Тайвань
Уряд Китаю анонсував "рішучі заходи", у разі візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі в Тайвань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що будь-який візит Пелосі серйозно підірве суверенітет і територіальну цілісність Китаю.
"Якщо американська сторона буде наполегливо дотримуватися цього курсу, Китай обов'язково зробить рішучі і силові заходи для твердого захисту свого національного суверенітету і територіальної цілісності", — сказав він.
Пелосі крім Тайваню в наступному місяці має намір також відвідати Індонезію, Японію, Малайзію і Сінгапур. Її візит на Тайвань був відкладений з квітня через позитивний тест на COVID-19.
Нагадаємо, що нещодавно Держдеп США схвалили продаж військового обладнання Тайваню на 108 млн доларів. Після чого Пекін зажадав від Вашингтона скасувати угоду і розірвати американо-тайванські військові зв'язки.
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