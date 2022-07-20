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Китай погрожує США рішучими заходами, якщо спікер Палати представників відвідає Тайвань

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Пекін, Середа 20 липня 2022 00:34
Китай погрожує США рішучими заходами, якщо спікер Палати представників відвідає Тайвань Фото: Китай погрожує США рішучими заходами в разі візиту Пелосі на Тайвань (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Китаю анонсував "рішучі заходи", у разі візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі в Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що будь-який візит Пелосі серйозно підірве суверенітет і територіальну цілісність Китаю.

"Якщо американська сторона буде наполегливо дотримуватися цього курсу, Китай обов'язково зробить рішучі і силові заходи для твердого захисту свого національного суверенітету і територіальної цілісності", — сказав він.

Пелосі крім Тайваню в наступному місяці має намір також відвідати Індонезію, Японію, Малайзію і Сінгапур. Її візит на Тайвань був відкладений з квітня через позитивний тест на COVID-19.

Нагадаємо, що нещодавно Держдеп США схвалили продаж військового обладнання Тайваню на 108 млн доларів. Після чого Пекін зажадав від Вашингтона скасувати угоду і розірвати американо-тайванські військові зв'язки.

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