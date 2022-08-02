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У Херсоні прогриміли вибухи

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Херсон, Вівторок 02 серпня 2022 19:16
У Херсоні прогриміли вибухи Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 2 серпня, жителі тимчасово окупованого Херсона почули кілька вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

Офіційні джерела поки не підтвердили інформацію про вибухи і не розкрили більшої інформації про подію.

Нагадаємо, раніше в.о. голови Херсонської ОВВА Дмитро Бутрій заявляв, що українські військові повністю звільнили від російських окупантів ще сім населених пунктів у Херсонській області.

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