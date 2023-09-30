Санкции Британии против РФ и задержание главы райсуда на взятке: новости за 29 сентября

Вчера, 29 сентября 2023 года, Великобритания ввела новые санкции против России, а НАБУ задержало главу райсуда в Одесской области на взятке.

Война России против Украины: последние новости

Британия ввела санкции против чиновников оккупационных администраций в Украине

Правительство Великобритании ввело санкции против чиновников российских оккупационных администраций в Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях, а также в Крыму. Их активы будут заморожены, а въезд запрещен.

Великобритания также добавила в санкционный список министра по чрезвычайным ситуациям России Александра Куренкова и секретаря Центризбиркома России Наталью Бударину.

Как заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, "фальшивые выборы России - это прозрачная и бесполезная попытка легитимизировать свой незаконный контроль над суверенной украинской территорией".

"Нельзя проводить "выборы" в чужой стране", - сказал он.

По его словам, Великобритания никогда не признает претензий России на украинскую территорию. "Крым, Запорожье, Донецк, Луганск и Херсон - это Украина", - добавил министр.

В МИД Британии также заявили, что украинское население, проживающее на временно контролируемых территориях, пережило "масштабные зверства со стороны российских сил".

Правоохранители "на горячем" задержали главу райсуда в Одесской области

В Одесской области, вчера, 29 сентября, задержали исполняющего обязанности председателя Коминтерновского райсуда. Он требовал взятку за принятие решения.

"НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили "на горячем" и.о. председателя Коминтерновского райсуда Одесской области", - сообщили в НАБУ.

По данным правоохранителей, судью разоблачили при получении почти 50 тысяч гривен, которые он просил за принятие решений об обеспечении иска и истребовании документов по гражданскому делу.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Президент Латвии назвал главные факторы, которые вынудят Россию прекратить войну

Российская Федерация задумается о прекращении войны в случае полной поддержки Украины, наращивании производства оружия на Западе и успехов ВСУ на фронте.

Как отметил президент Латвии Эдгарс Ринкевич,

события в Украине не могут разворачиваться "как в голливудском фильме с двумя часами событий и развязкой через 20 минут". По его мнению, российские стратеги продолжают войну в надежде о том, что Запад устанет, в связи с чем "нужно продолжать поддерживать Украину всем, чем можем, и также позаботиться о собственной обороноспособности".

В частности Ринкевич назвал три фактора, которые заставят Россию задуматься о прекращении войны, а именно:

Осознание того, что Запад готов поддерживать Украину независимо от поворота событий. Путин понимает, что не сможет противостоять экономическому потенциалу США, Европы и Канады;

Решимость Запада увеличить оборонный промышленный потенциал и производство снарядов, ракет, беспилотников и танков, в которых нуждается Украина, а также пополняя собственные запасы;

Прогресс Украины на поле боя, который продемонстрирует России, что все ее мечты об оккупации напрасны.

Дрон СБУ уничтожил российскую РЛС "Каста" в Курской области, - источники

В российской Курской области позавчерашним ударом беспилотника Службы безопасности Украины была уничтожена система противовоздушной обороны радиолокационной станции "Каста", определяющей воздушные цели на предельно малых высотах.

"Благодаря "бавовне" от СБУ российская ПВО немного ослепла", - отметили источники в спецслужбе.

Так, позавчера дрон СБУ обнаружил и ликвидировал российскую станцию радио "Каста" возле населенного пункта Гирьи Беловского района Курской области.

Интересно, что по рассказам российской стороны, такая станция может обнаруживать даже летательные аппараты с технологией "стелс". Однако дрон СБУ она почему-то прозевала.

Входили в элитный спецназ РФ. Разоблачены диверсанты, которые "работали" в Украине и ЕС

СБУ и ГБР разоблачили командование и ключевых диверсантов элитного спецназа России. Они совершали резонансные диверсии не только в Украине, но и в странах ЕС.

При подготовке материала использовались источники: СБУ, ГБР.

"Служба безопасности и ГБР установили личности всего командного состава и ключевых сотрудников одной из самых засекреченных российских спецслужб - сил специальных операций ВС РФ", - говорится в сообщении СБУ.

Среди них - действующий командующий генерал-майор Валерий Флюстиков и бывший охранник Путина Алексей Дюмин, который в 2014 году занимал должность командира спецназа российского ГРУ.

Также подозрения получили еще более 25 непосредственных организаторов и исполнителей диверсии из числа российских спецслужб. Среди них есть и всемирно известные любители "Солсберских шпилей" Анатолий Чепига и Александр Мышкин.

Подозрение сообщили и сообщникам российских диверсантов - предателям из Украины. Один из них непосредственно руководил БПЛА, который сбросил взрывчатку на Сватово. Это гражданин Украины с позывным "Старт", который в 2014 году присоединился к террористической организации "Луганская народная республика", а впоследствии начал работать на российские спецслужбы.

Субсидии украинцам в этом году переназначат автоматически, - Шмыгаль

Кабмин принял автоматическое переназначение субсидий украинцам на этот год. Однако те, кто получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно.

Шмыгаль заявил, что Кабмин запланировал увеличить бюджет, который будет идти на выплаты субсидий.

"Благодаря цифровизации процессов все субсидии в этом году будут переназначены автоматически", - добавил премьер.

В то же время, глава правительства заявил, что те, кто до этого года не получал выплат по субсидии, должны подать заявку на ее получение.

Давят ли США на Украину относительно выборов: ответ Ермака

США не требуют от Украины проводить выборы во время войны , несмотря на заявления некоторых американских политиков.

"Такой вопрос никто не ставит. Честно. Но мы знаем, что для американцев это важная тема, мы читали высказывания некоторых конгрессменов. Нам таких вопросов никто не задавал", - сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Ермак также напомнил позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно выборов в Украине, а именно, что они должны быть законными, признанными миром, а возможность проголосовать должны получить военные на передовой и беженцы за рубежом. Кроме того, выборы должны быть профинансированы не за счет государственного бюджета.

"Сегодня давления на нас с любой стороны относительно выборов нет. Но мы видели, что в Америке даже во время войны проходили выборы, поэтому в принципе, теоретически, можно смотреть, когда будет возможность, и не забывать об этом, потому что это символ демократического общества", - добавил он.

Полиция под Балаклеей нашла тело мужчины, замученного военными РФ (фото)

Правоохранители изъяли тело замученного россиянами мужчины в поселке Савинцы Харьковской области.

"Похоронили его во время оккупации на центральном кладбище", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на теле погибшего были огромные гематомы, синяки, на руках следы от веревок. Теперь тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Полицейские открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Усик и Фьюри окончательно согласовали бой: названы термины

Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри согласовали проведение боя за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Британский и украинский боксеры обнародовали фото, свидетельствующие, что они подписали контракт на проведение боя. Он пройдет в Саудовской Аравии.

В то же время, источники ESPN сообщили, что бой может состояться 23 декабря или в январе.

При этом у Фьюри на 28 октября запланирован бой с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Он также состоится в Саудовской Аравии.