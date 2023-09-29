Давят ли США на Украину относительно выборов: ответ Ермака

США не требуют от Украины проводить выборы во время войны, несмотря на заявления некоторых американских политиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака на встрече с журналистами.

"Такой вопрос никто не ставит. Честно. Но мы знаем, что для американцев это важная тема, мы читали высказывания некоторых конгрессменов. Нам таких вопросов никто не задавал", - сказал руководитель ОП.

Ермак также напомнил позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно выборов в Украине, а именно, что они должны быть законными, признанными миром, а возможность проголосовать должны получить военные на передовой и беженцы за рубежом. Кроме того, выборы должны быть профинансированы не за счет государственного бюджета.

"Сегодня давления на нас с любой стороны относительно выборов нет. Но мы видели, что в Америке даже во время войны проходили выборы, поэтому в принципе, теоретически, можно смотреть, когда будет возможность, и не забывать об этом, потому что это символ демократического общества", - добавил он.

Выборы в Украине в 2024 году

29 октября в Украине должны были состояться парламентские выборы, однако во время действия военного положения такая возможность запрещена законом. Также уже в 2024 году в Украине должны состояться президентские выборы. Они запланированы на конец марта.

Сенатор США Линдси Грэм 24 августа заявил, что в Украине в 2024 году должны состояться выборы, несмотря на введенное военное положение.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что готов провести выборы, если союзники окажут Украине соответствующую помощь. В частности, речь идет о 5 млрд и о западных наблюдателях, в том числе и в окопах.

Отметим, что в правительстве Германии заявили, что проведение выборов в Украине является важным признаком демократии, однако во время войны это не главный вопрос. Берлин не готов оказывать давление на Киев о проведении голосования в условиях войны.