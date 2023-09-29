ua en ru
Пт, 29 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Угроза очень высока. РФ вывела корабли в море, сколько на них "Калибров"

Украина, Пятница 29 сентября 2023 10:58
UA EN RU
Угроза очень высока. РФ вывела корабли в море, сколько на них "Калибров" Фото: РФ вывела корабли в море, сколько на них "Калибров" (youtube)
Автор: Наталия Гурковская

Россия нарастила присутствие ракетоносителей в Черном море. Угроза обстрела очень высокая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"На боевом дежурстве три ракетоносители: малый ракетный корабль типа "Буян-М" и два фрегата "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен". Суммарный залп "Калибров" может достигать 24", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что напряжение ситуации предсказуемо.

"Уровень ракетной угрозы чрезвычайно высок! Не паникуем, но на сигналы воздушной тревоги оперативно реагируем", - посоветовали в Силах обороны юга.

Корабли РФ в Черном море

Российские войска постоянно тероризируют ракетоносителями, выводя их в море и создавая угрозы для ударов. Причем, уровень угрозы не спадает даже, когда оккупанты не выводят корабли в море. Например, 27 сентября в Черном море не было ракетоносителей, но уровень угрозы оставался высоким.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Еще 340 оккупантов и 34 артсистемы. Генштаб обновил потери войск РФ в Украине
Еще 340 оккупантов и 34 артсистемы. Генштаб обновил потери войск РФ в Украине
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых