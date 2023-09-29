Президент Латвии назвал главные факторы, которые заставят Россию прекратить войну

Российская Федерация задумается о прекращении войны в случае полной поддержки Украины, наращивании производства оружия на Западе и успехов ВСУ на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Латвии Эдгарса Ринкевича в интервью Helsingin Sanomat .

Как отметил президент Латвии, события в Украине не могут разворачиваться "как в голливудском фильме с двумя часами событий и развязкой через 20 минут". По его мнению, российские стратеги продолжают войну в надежде о том, что Запад устанет, в связи с чем "нужно продолжать поддерживать Украину всем, чем можем, и также позаботиться о собственной обороноспособности".

В частности Ринкевич назвал три фактора, которые заставят Россию задуматься о прекращении войны, а именно:

осознание того, что Запад готов поддерживать Украину независимо от поворота событий. Путин понимает, что не сможет противостоять экономическому потенциалу США, Европы и Канады;

решимость Запада увеличить оборонный промышленный потенциал и производство снарядов, ракет, беспилотников и танков, в которых нуждается Украина, а также пополняя собственные запасы;

прогресс Украины на поле боя, который продемонстрирует России, что все ее мечты об оккупации напрасны.

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна: