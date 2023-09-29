ua en ru
Пт, 29 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Президент Латвии назвал главные факторы, которые заставят Россию прекратить войну

Пятница 29 сентября 2023 13:56
UA EN RU
Президент Латвии назвал главные факторы, которые заставят Россию прекратить войну Фото: Эдгарс Ринкевич, президент Латвии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация задумается о прекращении войны в случае полной поддержки Украины, наращивании производства оружия на Западе и успехов ВСУ на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Латвии Эдгарса Ринкевича в интервью Helsingin Sanomat.

Как отметил президент Латвии, события в Украине не могут разворачиваться "как в голливудском фильме с двумя часами событий и развязкой через 20 минут". По его мнению, российские стратеги продолжают войну в надежде о том, что Запад устанет, в связи с чем "нужно продолжать поддерживать Украину всем, чем можем, и также позаботиться о собственной обороноспособности".

В частности Ринкевич назвал три фактора, которые заставят Россию задуматься о прекращении войны, а именно:

  • осознание того, что Запад готов поддерживать Украину независимо от поворота событий. Путин понимает, что не сможет противостоять экономическому потенциалу США, Европы и Канады;
  • решимость Запада увеличить оборонный промышленный потенциал и производство снарядов, ракет, беспилотников и танков, в которых нуждается Украина, а также пополняя собственные запасы;
  • прогресс Украины на поле боя, который продемонстрирует России, что все ее мечты об оккупации напрасны.

Переговоры с Россией

В прошлом году президент Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с диктатором Владимиром Путиным.

Для возобновления переговоров Россия должна:

  • полностью покинуть территорию Украины;
  • сменить политическую элиту;
  • признать военные преступления;
  • выдать организаторов войны для трибунала.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Латвия
NEWS
Освобождение всей территории Украины. Данилов раскрыл "небольшую тайну"
Освобождение всей территории Украины. Данилов раскрыл "небольшую тайну"
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых