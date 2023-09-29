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Усик и Фьюри окончательно согласовали бой: названы сроки

Пятница 29 сентября 2023 19:20
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Усик и Фьюри окончательно согласовали бой: названы сроки Фото: боксеры Александр Усик и Тайсон Фьюри (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри согласовали проведение боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-аккаунты Фьюри и Усика и ESPN.

Британский и украинский боксеры обнародовали фото, которые свидетельствуют, что они подписали контракт на проведение боя. Он пройдет в Саудовской Аравии.

В то же время источники ESPN сообщили, что бой может состояться 23 декабря или в январе.

При этом у Фьюри на 28 октября запланирован бой с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Он также состоится в Саудовской Аравии.

Согласование боя

Напомним, Фьюри и Усик не могли согласовать проведение боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе несколько месяцев.

Британский спортсмен регулярно выдвигал ультиматумы и нестандартные требования для проведения поединка.

Одной из проблем стали гонорары. Фьюри требовал, чтобы у Усика был небольшой процент призовых.

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