"Перевозил" БпЛА из Ирана: гендиректору авиакомпании России сообщено о подозрении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

В чем подозревается

Подозреваемый предоставлял самолеты для переброски российских террористов и вооружения с Ближнего Востока, а также Африки на войну в Украину. По имеющимся данным, он организовал поставку "Шахедов" из Ирана к украинской границе, которыми враг 3 июля атаковал Сумы. Тогда же террористы попали по двум многоэтажным домам и админзданиям в центре города, в результате чего были жертвы среди гражданских.

Перевозка "Шахедов" на территорию России осуществлялась на борту военно-транспортного самолета Ил-76 из летного парка авиакомпании Великоклада.

"Кроме того, в конце 2022 и в начале 2023 годов чиновник предоставил самолеты для переброски из Африки на войну в Украину подразделений российской частной военной компании "Вагнер". В дальнейшем боевиков переправляли в район Бахмута для штурма украинского города", - пишет пресс-служба.

Фото: ЮрийВеликоклад (t.me/SBUkr)

За 8 международных авиарейсов "вагнеровцы" заплатили 56 млн российских рублей.

Также для маскировки контактов с летными отрядами подозреваемого представители ЧВК использовали подконтрольные коммерческие структуры за пределами России.

Что грозит

Великокладу сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 УК Украины - планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.

"Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства", - добавляет СБУ.