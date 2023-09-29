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"Перевозил" БпЛА из Ирана: гендиректору авиакомпании России сообщено о подозрении

Пятница 29 сентября 2023 14:27
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"Перевозил" БпЛА из Ирана: гендиректору авиакомпании России сообщено о подозрении Фото: "Перевозил" шахеды из Ирана: Гендиректор авиакомпании России сообщил о подозрении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Подсанкционному гендиректору авиакомпании "223 летный отряд" Минобороны России Юрию Великокладу сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В чем подозревается

Подозреваемый предоставлял самолеты для переброски российских террористов и вооружения с Ближнего Востока, а также Африки на войну в Украину. По имеющимся данным, он организовал поставку "Шахедов" из Ирана к украинской границе, которыми враг 3 июля атаковал Сумы. Тогда же террористы попали по двум многоэтажным домам и админзданиям в центре города, в результате чего были жертвы среди гражданских.

Перевозка "Шахедов" на территорию России осуществлялась на борту военно-транспортного самолета Ил-76 из летного парка авиакомпании Великоклада.

"Кроме того, в конце 2022 и в начале 2023 годов чиновник предоставил самолеты для переброски из Африки на войну в Украину подразделений российской частной военной компании "Вагнер". В дальнейшем боевиков переправляли в район Бахмута для штурма украинского города", - пишет пресс-служба.

&quot;Перевозил&quot; БпЛА из Ирана: гендиректору авиакомпании России сообщено о подозрении

Фото: ЮрийВеликоклад (t.me/SBUkr)

За 8 международных авиарейсов "вагнеровцы" заплатили 56 млн российских рублей.

Также для маскировки контактов с летными отрядами подозреваемого представители ЧВК использовали подконтрольные коммерческие структуры за пределами России.

Что грозит

Великокладу сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 УК Украины - планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.

"Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства", - добавляет СБУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ и ДБР тем временем разоблачили командование и ключевых диверсантов элитного спецназа России, совершавших резонансные диверсии не только в Украине, но и в странах ЕС.

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