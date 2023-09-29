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Британия ввела санкции против чиновников оккупационных администраций в Украине

Украина, Пятница 29 сентября 2023 13:38
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Британия ввела санкции против чиновников оккупационных администраций в Украине Фото: Лондон ввел санкции против путинских гауляйтеров (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Правительство Великобритании ввело санкции против чиновников российских оккупационных администраций в Запорожской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму. Их активы будут заморожены, а въезд запрещен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Великобритания также добавила в санкционный список министра по чрезвычайным ситуациям России Александра Куренкова и секретаря Центризбиркома России Наталью Бударину.

Оккупация юга Украины

Россия оккупировала украинский Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей в 2014 году. В 2022 году российская армия захватила часть Запорожской и Херсонской областей. На этих территориях Москва уже провела так называемые "выборы" с предсказуемым результатом.

Напомним, по данным "Левада-Центра", поддержка жителей России войны против Украины остается стабильно высокой с февраля прошлого года. В августе войну одобряю 70%.

По мнению респондентов, недопустимы ни при каких обстоятельствах возвращение ОРЛДО в состав Украины (75%), а также Запорожской и Херсонской областей в состав Украины (68%).

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