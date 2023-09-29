Наводила огонь оккупантов на военных ВСУ под Бахмутом. СБУ задержала жительницу Торецка

СБУ задержала российскую агентку, которая "наводила" вражеский огонь на контратакующие под Бахмутом подразделения ВСУ. Ею оказалась жительница Торецка, которую завербовали в начале 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Среди основных целей врага были подразделения ВСУ, которые вовлечены в проведение контрнаступательных операций в районе Бахмута", - говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленница передала агрессору 8 локаций украинских войск, двигавшихся в направлении передовой.

СБУ задержала жительницу Торецка, которая оказалась наводчицей РФ по позициям ВСУ под Бахмутом (t.me/SBUkr)

Впрочем, сотрудники СБУ уличили злоумышленницу еще на начальном этапе и проинформировали командование ВСУ о потенциальных угрозах.

После этого были проведены комплексные мероприятия по обеспечению украинских защитников на указанном направлении, а сама российская агентка задержана, когда она передавала новые разведданные.

Для того, чтобы завербовать женщину, оккупанты использовали еще одну предательницу. Ею оказалась подруга российской агентки - представитель оккупационного "управления ФСБ по ДНР".

По ее указаниям, женщина самостоятельно обходила территорию города и его окрестности и скрыто фиксировала военные объекты ВСУ. О полученной информации писала "связной" в мессенджер, а после отправки сообщений - сразу удаляла их с телефона.

В настоящее время злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Отметим, что СБУ не в первый раз задерживает российских агентов в районе Бахмута. До этого СБУ задержала российскую информаторку, которая изыскала украинскую ПВО в районе Бахмута Донецкой области. Иногда ей приходилось идти на всякие уловки, чтобы узнать нужные данные.

Кроме того, СБУ задержала "элитного" информатора российского ГРУ, который шпионил за ВСУ на Донбассе. Он собирал для оккупантов разведданные в районах Славянска, Лимана и Николаевки.