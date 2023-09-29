ВСУ показали бой под прикрытием Bradley и Leopard в Запорожской области (видео)
Украинские военные продолжают вести активные боевые действия на Мелитопольском направлении в Запорожской области. Появилось видео боя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду ВСУ в Telegram.
Военные показали видео, на котором украинская пехота работает под надежным прикрытием боевой машины пехоты Bradley и танка Leopard.
"Танки во время наступления не только эффективно уничтожают вражескую пехоту и их технику, но и играют психологическую роль", - рассказывают бойцы подразделения.
Контрнаступление ВСУ
Напомним, украинские военные продолжают контрнаступление с начала лета. Оно проходит на отдельных участках фронта, в том числе на Мелитопольском направлении.
Бойцы ВСУ смогли деоккупировать село Работино и продвигаются дальше, вытесняя вражеских солдат.
Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что самый большой прорыв контрнаступления произойдет после освобождения города Токмак Запорожской области.
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