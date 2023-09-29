ua en ru
Пт, 29 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ показали бой под прикрытием Bradley и Leopard в Запорожской области (видео)

Пятница 29 сентября 2023 18:44
UA EN RU
ВСУ показали бой под прикрытием Bradley и Leopard в Запорожской области (видео) Иллюстративное фото: ВСУ показали бой под прикрытием Bradley и Leopard в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают вести активные боевые действия на Мелитопольском направлении в Запорожской области. Появилось видео боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 47 отдельную механизированную бригаду ВСУ в Telegram.

Военные показали видео, на котором украинская пехота работает под надежным прикрытием боевой машины пехоты Bradley и танка Leopard.

"Танки во время наступления не только эффективно уничтожают вражескую пехоту и их технику, но и играют психологическую роль", - рассказывают бойцы подразделения.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские военные продолжают контрнаступление с начала лета. Оно проходит на отдельных участках фронта, в том числе на Мелитопольском направлении.

Бойцы ВСУ смогли деоккупировать село Работино и продвигаются дальше, вытесняя вражеских солдат.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявлял, что самый большой прорыв контрнаступления произойдет после освобождения города Токмак Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Запорожская область Война России против Украины
NEWS
Освобождение всей территории Украины. Данилов раскрыл "небольшую тайну"
Освобождение всей территории Украины. Данилов раскрыл "небольшую тайну"
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых