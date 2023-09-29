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Дрон СБУ уничтожил российскую РЛС "Каста" в Курской области, - источники

Пятница 29 сентября 2023 13:05
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Дрон СБУ уничтожил российскую РЛС "Каста" в Курской области, - источники Фото: СБУ дроном уничтожила российскую ПВО в Курской области (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин, Дмитрий Левицкий

В российской Курской области вчерашним ударом беспилотника Службы безопасности Украины была уничтожена система противовоздушной обороны радиолокационная станция Каста, определяющая воздушные цели на предельно малых высотах.

Об этом 29 сентября РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

"Благодаря "бавовне" от СБУ российская ПВО немного подослепла", - отметили источники в спецслужбе.

Так, вчера дрон СБУ обнаружил и ликвидировал российскую радиолокационную станцию "Каста" возле населенного пункта Гирьи Беловского района Курской области.

Примечательно, что по рассказам российской стороны, такая станция может обнаруживать даже летательные аппараты с технологией "стелс". Однако дрон СБУ она почему-то проворонила.

Дрон СБУ уничтожил российскую РЛС &quot;Каста&quot; в Курской области, - источники

Фото: так выглядит радиолокационная станция "Каста"

"Особенностью этой РЛС являлась способность определять воздушные цели на предельно малых высотах. Ключевое слово - была!" - добавили источники.

Дрон СБУ уничтожил российскую РЛС &quot;Каста&quot; в Курской области, - источники

Российская РЛС "Каста" была уничтожена возле н.п. Гирьи Беловского района Курской области РФ (фото: коллаж РБК-Украина)

Атака СБУ в Курской области и "блекаут"

Ранее РБК-Украина сообщало со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины, что в ночь с 28 на 29 сентября СБУ устроила россиянам новый "блекаут" в Курской области. Так, была атакована электрическая подстанция, к которой были подключены важные военные объекты противника.

На предоставленном видео видно, как дроны точно отработали по цели.

Как отметили источники агентства в спецслужбах, если РФ и дальше будет обстреливать украинские объекты инфраструктуры - получит в ответ еще больше "бавовны".

Ночные взрывы в Курской области

Напомним, что прошлой ночью в Курской области в РФ заявляли о "массированной атаке дронов". Местный губернатор Роман Старовойт утверждал, что их ПВО якобы сбила по меньшей мере 10 беспилотников.

При этом в России также рассказали, что один из БПЛА "сбросил два взрывных устройства на подстанцию и один из трансформаторов вспыхнул".

В результате без света осталось пять населенных пунктов и больница.

К слову, ранее источники РБК-Украина в СБУ уже сообщали о "блекауте" в Курской области РФ, который устраивали украинские спецслужбы. Это произошло 26 сентября, когда дрон сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость. Тогда без света осталось семь населенных пунктов.

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Служба безопасности Украины Российская Федерация атака дронов ПВО Курская область
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