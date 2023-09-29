Входили в элитный спецназ РФ. Разоблачены диверсанты, которые "работали" в Украине и ЕС
СБУ и ДБР разоблачили командование и ключевых диверсантов элитного спецназа России. Они совершали резонансные диверсии не только в Украине, но и в странах ЕС.
Детальнее - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: СБУ, ГБР.
"Служба безопасности и ДБР установили личности всего командного состава и ключевых сотрудников одной из наиболее засекреченных российских спецслужб - сил специальных операций ВС РФ", - говорится в сообщении СБУ.
Кто входит в состав?
Среди них - действующий командующий генерал-майор Валерий Флюстиков и бывший охранник Путина Алексей Дюмин, занимавший в 2014 году должность командира спецназа российского ГРУ.
Кроме того, по данным ГБР, о подозрениях сообщили:
- бывшему начальнику главного управления генерального штаба вооруженных сил России Игорю Сергуну (возглавлял ведомство до 2016 года);
- командиру "161 Центра подготовки специалистов особого назначения" главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ генерал-майору Андрею Аверьянову. Кстати, генерал Аверьянов сейчас входит в близкий круг российского диктатора Путина и часто присутствует на официальных встречах самого высокого уровня.
Также подозрения получили более 25 непосредственных организаторов и исполнителей диверсии из числа российских спецслужб. Среди них есть и всемирно известные любители "Солберских шпилей" Анатолий Чепига и Александр Мышкин.
Подозрение сообщили и сообщникам российских диверсантов - предателям из Украины. Один из них непосредственно руководил БПЛА, сбросившим взрывчатку на Сватово. Это гражданин Украины с позывным "Старт", который в 2014 году присоединился к террористической организации "Луганская народная республика", а затем начал работать на российские спецслужбы.
ЕС
Кадровые сотрудники российской спецслужбы причастны к резонансным убийствам и диверсиям на территории Украины и Евросоюза, в том числе к подрыву военного объекта в Чехии.
В частности, сотрудники СБУ и ДБР во взаимодействии с чешскими партнерами установили причастность сил спецопераций с РФ к подрыву состава с вооружением в г. Врбетице в Чехии в 2014 году.
"Таким образом, Кремль пытался ослабить оборонный потенциал восточного фланга НАТО и расшатать внутриполитическую обстановку в Центральной Европе", - добавили в СБУ.
Украина
По указанию Кремля в 2015 году представители этой спецслужбы организовали подрыв объединенного состава ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в г. Сватово Луганской области.
По данным следствия, для подрыва арсенала российские спецназовцы задействовали комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3" с тремя дронами "Орлан-10".
29 октября 2015 года это вооружение было перемещено из временно оккупированного Донецка на передовые позиции боевиков "ЛДНР" в район города Первомайск Луганщины. Оттуда агрессор запустил дроны в направлении состава ВСУ в Сватово. При приближении к объекту российские беспилотники сбросили на него зажигательные гранаты с парашютной системой.
В результате вражеского попадания на складах произошла детонация всего хранившегося там запаса боеприпасов.
После полномасштабного вторжения диверсанты сил спецопераций ВС РФ периодически атакуют позиции сил обороны в приграничных районах на севере и востоке Украины.
Во время "вылазок" эти ДРГ пытаются нападать на бойцов ВСУ и Госпогранслужбы и взрывать их военные объекты. При этом нередко "целями" вражеских диверсантов становятся гражданские местные жители, их дома и автомобили.
Разоблачены командования и сотрудники элитного спецназа России, которые совершали диверсии в Украине и ЕС (facebook.com/pgo.gov.ua)
Подчиняются Путину
"Из-за "специфики" задач силы спецопераций подотчетны начальнику Генштаба РФ но "в отдельных случаях" подчиняются непосредственно Путину.
Сотрудники СБУ установили всех лиц, причастных к упомянутым преступлениям против Украины и государств ЕС.
На основании собранных доказательств обоим фигурантам и еще 25 представителям сил спецопераций из России, а также их пособникам из числа боевиков "ЛДНР", сообщено о подозрении по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия).
Как сообщалось, правительство Чехии не рассматривает взрывы на военных складах в 2014 году, за которыми, очевидно, стоят российские спецслужбы, как акт государственного терроризма. Боеприпасы принадлежали частной фирме.
Кроме того, Чехия выдворила 18 сотрудников российского посольства, заявив, что расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.
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