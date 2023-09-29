Правоохранители "на горячем" задержали главу райсуда в Одесской области

В Одесской области, сегодня, 29 сентября, задержали исполняющего обязанности главы Коминтерновского райсуда. Он требовал взятку за принятие решения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ .

"НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили "на горячем" и.о. главы Коминтерновского райсуда Одесской области", - сообщили в НАБУ.

По данным правоохранителей, судью разоблачили при получении почти 50 тысяч гривен, которые он просил за принятие решений об обеспечении иска и истребовании документов по гражданскому делу.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, сегодня мы сообщали, что государственный инспектор отдела по вопросам безопасности труда был разоблачен на получении неправомерной выгоды в Киеве. Он наладил схему выплаты ему "ежемесячной дани" от предпринимателей.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро разоблачили судью Броварского горрайонного суда Киевской области на коррупции. Он потребовал 4 тысячи долларов взятки за "правильное решение вопроса" во время заседания.

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