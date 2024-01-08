Россияне обстреляли Покровск, а в Украину приехала глава МИД Японии: новости за выходные

В ночь на 6 января российские оккупанты нанесли удары по Покровску и району. В результате российского обстрела в двух населенных пунктах погибли более десяти человек. В воскресенье, 7 января, в Украину прибыла министр иностранных дел Японии Йоко Камикава, которая сообщила о предоставлении Украине финансовой помощи.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война РФ против Украины

Новости за 6 января:

Новости за 7 января:

Обстрел Покровска

В ночь на 6 января российские захватчики нанесли удар по Покровску. Как рассказывал глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, враг атаковал ракетами С-300.

По состоянию на вечер того же дня было известно о гибели более десяти человек, среди которых есть дети.

Детальнее о российской атаке по населенным пунктам Донецкой области, и что известно об обстреле Покровска и района - читайте в материале РБК-Украина.

Визит главы МИД Японии

В воскресенье, 7 января, стало известно, что в Киев прибыла министр иностранных дел Японии Йоко Камикава.

В Украине она встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, посетила Бучу и Ирпень. Отметим, что общий брифинг министров проходил в укрытии, поскольку в тот момент в Киеве была объявлена воздушная тревога.

К тому же, во время визита главы МИД было сообщено, что Япония выделяет для помощи Украине почти 40 млн долларов. Их направят на закупку систем для обнаружения дронов.

Шотландия не сможет оплатить жилье для беженцев из Украины

Местные власти ряда городов Шотландии не получили 10 млн фунтов стерлингов для финансирования работы отелей, в которых разместили беженцев из Украины.

Это заставит украинцев искать другое жилье.

Байден обвинил Трампа в попытке украсть историю

Президент США Джо Байден в своей первой предвыборной речи 2024 считает своего вероятного соперника на выборах Дональда Трампа фундаментальной угрозой для американской демократии.

"Есть ли демократия все еще остается священным делом Америки, является самым актуальным вопросом нашего времени. Это суть выборов 2024 года", - сказал действующий глава Белого дома.

Тайвань обвинил Китай в ведении психологической войны против жителей острова

В министерстве обороны Тайваня обвинили Китай в создании угрозы авиационной безопасности и ведении психологической войны против жителей острова в связи с запуском воздушных шаров в целях шпионажа.

Бельгия назвала поддержку Украины приоритетом во время председательства в ЕС

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо ближайшей для ЕС задачей назвал согласование на саммите Евросоюза 1 февраля плана финансовой помощи Киеву с 2024 по 2027 год в размере 50 миллиардов евро.

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Среди инициаторов постановления члены Комитета по нацбезопасности, в частности, и его глава - нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Завитневич.

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