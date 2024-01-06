Боятся работы ПВО? Жителям Белгорода предлагают эвакуироваться подальше от Украины

В Белгороде запущена частичная добровольная эвакуация жителей из-за регулярных обстрелов города. Людям предлагают переселиться в более отдаленные города области, подальше от Украины, где обещают безопасное пребывание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

В пятницу, 5 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что видел в соцсетях сообщения жителей, что они боятся и просят помочь им перебраться в безопасное место.

Гладков выразил готовность помогать жителям и добавил, что уже переселены несколько семей.

Он также сообщил, что жителей вывезут в города Старый Оскол (140 км от Белгорода) и Губкин (120 км от Белгорода) и пообещал им безопасные номера, где они смогут находиться "столько, сколько потребуется".

В то же время, по словам Гладкова, разместить в этих городах удастся не всех жителей, поэтому он будет просить помочь коллег из других регионов.

Позже в пятницу, 5 января, губернатор опубликовал предупреждение о возможной ракетной атаке и призвал жителей возвращаться домой или в укрытия.

Обстрелы Белгорода

Силы безопасности и обороны Украины 30 декабря нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде. Обстрел был ответом на массированный ракетный удар России по городам Украины 29 декабря, во время которого погибло 39 и было ранено более 160 человек.

В результате удара в российском городе было повреждено более 40 зданий и 60 транспортных средств. Погибли 25 человек, еще более 100 получили ранения.

Это был первый масштабный обстрел Белгорода с начала масштабного вторжения РФ в Украину. В частности, он является своеобразной местью за регулярные удары россиян баллистическими ракетами С-300 по Харькову и области.

1 и 2 января так называемые "обстрелы" продолжились. В Минобороны РФ рассказывали о якобы сбитых ракетах.

Вечером 4 января в Белгороде снова раздались взрывы. Местные жители сообщали о работе систем противовоздушной обороны и о "прилетах".

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