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Партизаны проникли в одну из дивизий армии РФ и похитили важные данные

Украина, Воскресенье 07 января 2024 21:36
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Партизаны проникли в одну из дивизий армии РФ и похитили важные данные Фото: "АТЕШ" проник в дивизию имени Дзержинского в Балашихе (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские партизаны из "АТЕШ" проникли в дивизию имени Дзержинского в Балашихе и получили полезную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

По данным партизан, их агент из числа офицеров внедрился в указанную дивизию.

"Мы уже получили список личного состава, который участвует в "СВО". Их имена, контакты и личные данные переданы в соответствующие органы", - сообщили в "АТЕШ".

Они также отметили, что в структуре самой дивизии сейчас проводится расширение и укрепление их агентурной сети для более качественной деятельности.

Напомним, что это не первый случай проникновения в российскую бригаду. На этой неделе мы сообщали, что партизаны проникли в одно из самых боеспособных подразделений ВС РФ в Крыму. Там они уже совершили десятки диверсий.

Также партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе.

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