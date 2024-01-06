Количество жертв землетрясения в Японии превысило 120 человек

В Японии в результате землетрясения количество жертв увеличилось до 126 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

По данным префектуры Исикава и других органов власти, на 6 января подтверждена гибель 126 человек в префектуре Исикава в результате землетрясения.

В разбивке по муниципалитетам 69 человек погибли в городе Вадзима, 38 - в городе Судзу, 9 - в городе Анамидзу, 5 - в городе Нанао, 2 - в городе Сига, 2 - в городе Ното и 1 - в городе Хакуи.

Кроме того, на основании базового реестра жителей префектура Исикава объявила имена и возраст 210 человек в городах Вадзима, Судзу, Анамидзу, Нанао, Канадзава и Ното, кто числиться пропавшими без вести.

Власти префектуры просят предоставить широкий спектр информации, так как есть несколько человек с одинаковыми именами, и возможно, что это один и тот же человек, или есть люди, которые переехали и с ними невозможно связаться.

При этом по меньшей мере 516 человек в префектуре Исикава получили серьезные или легкие ранения.

Кроме того, по меньшей мере 44 человека получили ранения в Ниигате, 41 - в Тояме, шесть - в Фукуи и один - в префектуре Гифу.

Землетрясение в Японии

1 января в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6 балла. После этого в течение дня произошла серия сильных повторных землетрясений - всего их зафиксировали более 100 за 12 часов.

По состоянию на вечер 1 января было известно только о четырех погибших в результате землетрясений. Однако дальше количество выявленных жертв стремительно увеличивалось. Так, ранее во вторник вечером было известно о 57 погибших в результате землетрясений в Японии.

Позже сообщалось, что количество жертв сильного землетрясения возросло до 92 человек, местонахождение еще 242 - неизвестно. Также в результате землетрясения и цунами более 10 национальных автомагистралей перекрыты оползнями.

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