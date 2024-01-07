Силы ПВО уничтожили 7 беспилотников в Днепропетровской области, - ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лисака в Telegram .

"За сегодняшний вечер в области было уничтожено 7 вражеских беспилотников", - говорится в сообщении.

Руководитель областной военной администрации добавил, что вражеские цели были сбиты в Днепровском и Никопольском районах.

Стоит отметить, что сегодня ночью, 7 января, в Днепропетровской области снова объявили воздушную тревогу. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Людей призвали позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Последствия атаки дронов на Днепр

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что в результате российской атаки дронов пострадал дом, где проживали 22 семьи.

Он отметил, что работники ГСЧС спасли из-под завалов 6 человек, среди которых было двое детей.