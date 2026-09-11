Оккупанты под Добропольем казнили пленных нацгвардейцев
Российские военные расстреляли двух украинских защитников, взятых в плен в Донецкой области. Правоохранители уже начали расследование по факту военного преступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.
Детали преступления
Трагедия произошла 2 сентября 2026 года в лесополосе близ Доброполья.
Два военнослужащих Национальной гвардии Украины выполняли боевое задание на огневой позиции, где их и захватили в плен российские оккупанты.
В дальнейшем представители вооруженных сил РФ казнили безоружных украинских бойцов, расстреляв их из автоматического оружия.
Реакция правоохранителей
По этому факту начато досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей).
Следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях проводят неотложные действия, чтобы установить все обстоятельства расстрела и конкретных военнослужащих РФ, причастных к преступлению.
В прокуратуре подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Казни пленных украинских бойцов
Напомним, это далеко не первый случай расстрела украинских военнопленных российскими оккупантами, а систематическая преступная практика агрессора.
Ранее, в июле 2026 года, в Донецкой области россияне казнили украинского военнопленного после допроса. По данным правоохранителей, преступный приказ о расстреле безоружного защитника прозвучал сразу после допроса.
Кроме внесудебных расстрелов на поле боя захватчики пытают и убивают украинцев в местах несвободы.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, официально подтверждена гибель в российском плену по меньшей мере 375 украинцев.
Омбудсмен отметил, что следователи зафиксировали почти 700 различных форм пыток, которые РФ системно применяет к пленникам.