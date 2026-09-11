Оккупанты под Добропольем казнили пленных нацгвардейцев

Российские военные расстреляли двух украинских защитников, взятых в плен в Донецкой области. Правоохранители уже начали расследование по факту военного преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру .

Детали преступления

Трагедия произошла 2 сентября 2026 года в лесополосе близ Доброполья.

Два военнослужащих Национальной гвардии Украины выполняли боевое задание на огневой позиции, где их и захватили в плен российские оккупанты.

В дальнейшем представители вооруженных сил РФ казнили безоружных украинских бойцов, расстреляв их из автоматического оружия.

Реакция правоохранителей

По этому факту начато досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей).

Следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях проводят неотложные действия, чтобы установить все обстоятельства расстрела и конкретных военнослужащих РФ, причастных к преступлению.

В прокуратуре подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.