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Войска РФ дважды обстреляли Покровск: возник пожар, есть пострадавшие

Суббота 06 января 2024 01:11
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Войска РФ дважды обстреляли Покровск: возник пожар, есть пострадавшие Фото: войска РФ дважды обстреляли Покровск (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска нанесли два удара по Покровску Донецкой области. В результате обстрелов есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

"Покровск снова под вражеским огнем. Сегодня ночью россияне дважды обстреляли город, попали в админздание. Горят гараж и автомобили", - заявил Филашкин.

По его словам, по предварительной информации, под завалами людей нет, однако есть пострадавшие в результате обстрелов.

Он также добавил, что точные последствия ударов устанавливаются.

Обстрелы Покровска

Напомним, что россияне 1 января нанесли ракетный удар по Покровску. Из-за обстрела города получила ранение 9-летняя девочка. Позже в Донецкой областной прокуратуре уточнили, что ранение также получила 70-летняя женщина.

Также 30 ноября россияне устроили массированный удар одновременно по трем городам Донецкой области - Покровск, Мирноград, Новогродовка. Десять человек были ранены, в том числе четверо детей.

В частности, пять человек были ранены в Покровске, среди которых трое детей - 13, 16 лет и 6-месячный младенец, которого удалось спасти.

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