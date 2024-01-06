Войска РФ дважды обстреляли Покровск: возник пожар, есть пострадавшие

Российские войска нанесли два удара по Покровску Донецкой области. В результате обстрелов есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Он также добавил, что точные последствия ударов устанавливаются.

По его словам, по предварительной информации, под завалами людей нет, однако есть пострадавшие в результате обстрелов.

"Покровск снова под вражеским огнем. Сегодня ночью россияне дважды обстреляли город, попали в админздание. Горят гараж и автомобили", - заявил Филашкин.

Обстрелы Покровска

Напомним, что россияне 1 января нанесли ракетный удар по Покровску. Из-за обстрела города получила ранение 9-летняя девочка. Позже в Донецкой областной прокуратуре уточнили, что ранение также получила 70-летняя женщина.

Также 30 ноября россияне устроили массированный удар одновременно по трем городам Донецкой области - Покровск, Мирноград, Новогродовка. Десять человек были ранены, в том числе четверо детей.

В частности, пять человек были ранены в Покровске, среди которых трое детей - 13, 16 лет и 6-месячный младенец, которого удалось спасти.

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