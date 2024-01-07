Войска РФ стягивают резервы в районе Кременной для новых шутрмов: карты боев ISW

Российские оккупационные войска стягивают резервы в районе Кременной и готовятся к новым штурмам вблизи Невского и Белогоровки в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

6 января российские и украинские войска продолжали позиционные бои вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные бои продолжались северо-восточнее Купянска вблизи Синьковки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки и Ивановки; к западу от Кременной возле Тернов, Торского, Ямполевки; к югу от Кременной возле Дибровы и Серебрянского лесничества.

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор заявил, что российские войска усилили обстрелы украинских позиций в районе Кременной вблизи Невского и Белогоровки и стягивают в этом районе резервы, готовясь к новым штурмам.

Сообщается, что в Купянском направлении действуют подразделения российского подразделения "Ветер 177" 16-й бригады спецназа.

Российские источники утверждали, что украинские войска 6 января якобы обстреляли объекты в оккупированной Кадиевке Луганской области из ракет HIMARS .

Бои в Донецкой области

6 января украинские и российские войска продолжили боевые действия вблизи Бахмута, но никаких подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не зафиксировано.

Украинские и российские источники заявили, что позиционные боевые действия продолжались к северо-востоку от Бахмута на позициях к западу от Соледара; северо-западнее Бахмута возле Богдановки; к западу от Бахмута у Хромового; юго-западнее Бахмута на позициях у Андреевки, северо-западнее Клещиевки и севернее Курдюмовки.

Сообщается, что на Бахмутском направлении действуют подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ), включая 331-й полк ВДВ и 58-й батальон спецназа.

6 января украинские и российские войска продолжили боевые действия вблизи Авдеевки, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Украинские и российские источники утверждают, что позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки вблизи Бердичев, Новобахмутовки и Степного; возле Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки; восточнее Авдеевки возле Крутой Балки; и юго-западнее Авдеевки у Первомайского и Невельского.

Также позиционные боевые действия продолжались западнее Донецка в районе Марьинки и юго-западнее Донецка в районе Победы, Георгиевки и окрестностей Новомихайловки.

"Южная ось"

6 января на участке границы Донецко-Запорожской областей продолжались ограниченные позиционные боевые действия, однако подтвержденные изменения линии фронта не зафиксированы.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы отразили российские атаки к югу от Новодаровки (юго-западнее Великой Новоселки).

Несколько российских блоггеров 6 января опубликовали кадры, на которых, как сообщается, 218-й танковый полк РФ якобы действует вблизи Приютного. Министерство обороны России утверждало, что в этом районе также действуют подразделения 1-го корпуса так называемой армии "ДНР".

Российские и украинские источники сообщали о продолжении боевых действий вблизи Копани, Работино, Новопрокопки и Вербового, и что стороны ведут тяжелый артиллерийский огонь в этом районе.

Российские "военкоры" утверждали, что украинские силы пытаются контратаковать между Работино и Вербовым небольшими штурмовыми группами.