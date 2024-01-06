Байден обвинил Трампа в попытке украсть историю

Президент США Джо Байден в своей первой предвыборной речи 2024 года считает своего вероятного соперника на выборах Дональда Трампа фундаментальной угрозой для американской демократии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

"Остается ли демократия все еще священным делом Америки, является самым актуальным вопросом нашего времени. Это суть выборов 2024 года", - сказал действующий глава Белого дома.

Потенциальный кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, регулярно заявляет, что у него украли выборы 2020 года.

Экс-президент также называет нападение своих поклонников на Капитолий 6 января 2021 года как "прекрасный день". Он назвал участников акции "патриотами" и политическими заключенными и пообещал помиловать их, если вернется в Белый дом.

Попытка украсть историю

Байден в своей первой избирательной речи обвинил Трампа в попытке "украсть историю", неоднократно атакуя своего соперника по имени.

В своей речи Байден вернулся к теме, которую он регулярно упоминал в последние годы. Он прямо подвел итоги нападения сторонников Трампа на Капитолий 6 января 2021 года, чтобы подтвердить свою аргументацию.

В тот день сторонники Трампа агрессивно ворвались в Конгресс, чтобы помешать законодателям утвердить победу Байдена на выборах за несколько недель до его вступления в должность.

"Толпа Трампа не была мирным протестом, это было насильственное нападение. Они были повстанцами, а не патриотами. Они были там не для того, чтобы поддерживать Конституцию, они были там, чтобы уничтожить Конституцию", - сказал господин Байден.

Как отмечает ВВС, недавний опрос показал, что спустя три года взгляды американцев на теракт 6 января резко разделились по партийным признакам, и теперь меньшее число республиканцев считают, что это было насильственное нападение. Около четверти американцев верят в теорию заговора о том, что беспорядки спровоцировали ФБР, а не сторонники господина Трампа, показал опрос Washington Post/Университета Мэриленда.

Президентские выборы в США

Очередные президентские выборы в Соединенных Штатах запланированы на 5 ноября 2024 года.

Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден, а от республиканцев - бывший глава государства Дональд Трамп.

В декабре Байден заявил, что экс-президент Дональд Трамп представляет угрозу демократии США.

Байден также заявил, что, вероятно, не выдвигал бы свою кандидатуру на второй президентский срок, если бы у Трампа не было шансов во второй раз возглавить страну.

Кроме того, Байден уверен в победе над Трампом на выборах-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.