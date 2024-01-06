Неспособность России установить преимущество в воздухе подрывает ее операции, - разведка Британии

Неспособность Российской Федерации установить превосходство в воздухе продолжает подрывать ее повседневные операции в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разведку Британии .

Как напоминает разведка, 22 декабря наши военные сбили три российских боевых самолета Су-34 над югом Украины. Тогда тактическая авиация врага играла ключевую роль, атакуя украинский плацдарм на восточном берегу Днепра.

После потерь Россия почти полностью прекратила пилотируемые операции на юге до конца декабря 2023 года. Есть вероятность того, что отсутствие воздушной поддержки привело к провалу попытки 18-й общевойсковой армии Сухопутных войск России освободить плацдарм.

"В последние дни Россия снова усилила тактические авиаудары вокруг плацдарма, но на более низком уровне, чем до сбития самолетов. Это еще раз демонстрирует, что неспособность России установить преимущество в воздухе на ранних этапах российско-украинской войны продолжает подрывать их повседневные операции", - пишет разведка.

F-16 для Украины

В 2023 году западные союзники Украины создали авиационную коалицию для передачи ВСУ современных истребителей, в частности, F-16. В рамках этой коалиции Украина получит не менее 61 самолета от Дании и Нидерландов.

В начале ноября Нидерланды отправили первые пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов, где открыли специальный центр. Кроме того, в конце декабря первая группа украинских пилотов начала тренировку на F-16 в Дании.

Как писало Newsweek, первые самолеты F-16, вероятно, уже прибыли в Украину. Однако в воздушных силах Украины эту информацию не подтвердили.