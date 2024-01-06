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Зеленский присвоил новые воинские звания главе СБУ и его заместителю

Суббота 06 января 2024 19:26
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Зеленский присвоил новые воинские звания главе СБУ и его заместителю Фото: глава СБУ Василий Малюк (ssu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил новые воинские звания главе Службы безопасности Украины Василию Малюку и его заместителю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы главы государства, опубликованные на сайте Офиса президента.

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Малюку Василию Васильевичу - главе Службы безопасности Украины", - говорится в указе №3/2024.

Вместе с тем новое воинское звание получил заместитель председателя СБУ Александр Поклад.

"Присвоить воинское звание генерал-майора бригадному генералу Покладу Александру Валентиновичу - заместителю главы Службы безопасности Украины", - говорится в указе №4/2024.

Кадровые перестановки в СБУ

В 2022 году президент Владимир Зеленский назначил нового руководителя СБУ. Им стал бригадный генерал Василий Малюк.

Ранее пост главы Службы безопасности Украины занимал Иван Баканов, однако летом 2022 года он был отстранен. Официальной причиной такого решения назвали массовые факты государственной измены и коллаборационной деятельности сотрудниками СБУ.

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