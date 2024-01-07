Япония выделила 37 млн долларов на системы обнаружения дронов для Украины
Япония выделяет для помощи Украине 37 млн долларов. Их направят на закупку систем для обнаружения дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Японии Йоко Камикаву на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
"Я еще раз решительно осуждаю продолжающиеся ракетные и беспилотные атаки России на разные районы, в том числе Киев. Во время даже новогодних праздников. И выражаю свои искренние соболезнования жертвам этих атак, я еще раз хотела выразить свое уважение мужества украинского народа, который так долго обороняется против российской агрессии. Япония полна решимости поддерживать Украину, чтобы в Украине снова воцарился мир", - сказала министр.
Она отметила, что ее визит в Киев свидетельствует о поддержке Украины со стороны Японии. Поэтому ее страна поможет помочь закупить системы для выявления беспилотников.
"Япония активно продвигает поддержку Украины, в рамках нашей поддержки Япония недавно решила внести 37 млн долларов в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов", - заявила Йоко Камикава.
Кроме того, чтобы помочь украинцам пережить зиму, Япония предоставила 5 мобильных газотурбинных генераторов и 7 трансформаторов. Глава МИД Япония сегодня официально передаст это оборудование.
Также министр выразила идею поддержать украинские образования, здравоохранение, строительство приютов для женщин и детей.
Помощь от Японии
Напомним, сегодня, 7 января, стало известно, что в Киев прибыла министр иностранных дел Японии Йоко Камикава. В Украине она встретилась с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, посетила Бучу и Ирпень. Отметим, что общий брифинг министров проходил в укрытии, поскольку в тот момент в Киеве была объявлена воздушная тревога.
Напомним, в конце декабря государственный бюджет нашей страны получил около 950 млн долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту.
Также 7 декабря 2023 премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о готовности его страны выделить для Украины 4,5 миллиарда долларов . Денежные средства будут направлены на восстановление страны от последствий российской агрессии.
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