ВСУ уничтожили 46 единиц техники россиян на Таврическом направлении
За прошедшие сутки, 6 января, украинские военные ликвидировали 493 российских террористов на Таврическом направлении. Около 10 оккупантов сдались в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг
- нанес 32 авиаудара и 8 ракетных ударов;
- провел 38 боевых столкновений;
- совершил 1007 артобстрелов.
Авдеевское направление
Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.
Марьинское направление
ВСУ продолжают сдерживать врага неподалеку Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 9 атак.
Шахтерское направление
Враг наступательных действий не вел.
Запорожское направление
ВСУ отбили 5 атак противника западнее Вербового, Роботино и южнее Новодаровки Запорожской области.
Достижения наших военных
Потери врага составили 493 человека, еще около 10 оккупантов сдались в плен.
Наши военные уничтожили 46 единиц техники россиян, а именно:
- 1 танк;
- 8 ББМ;
- 12 артсистем;
- 2 средства ПВО;
- 12 БпЛА;
- 10 автомобилей;
- 1 единицу спецтехники.
"Уничтожено 3 склада боеприпасов", - добавляет пресс-служба.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 6 января, украинские воины ликвидировали еще 860 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 364 730 военных.
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