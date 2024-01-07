ВСУ уничтожили 46 единиц техники россиян на Таврическом направлении

За прошедшие сутки, 6 января, украинские военные ликвидировали 493 российских террористов на Таврическом направлении. Около 10 оккупантов сдались в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг

нанес 32 авиаудара и 8 ракетных ударов;

провел 38 боевых столкновений;

совершил 1007 артобстрелов.

Авдеевское направление

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

Марьинское направление

ВСУ продолжают сдерживать врага неподалеку Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 9 атак.

Шахтерское направление

Враг наступательных действий не вел.

Запорожское направление

ВСУ отбили 5 атак противника западнее Вербового, Роботино и южнее Новодаровки Запорожской области.

Достижения наших военных

Потери врага составили 493 человека, еще около 10 оккупантов сдались в плен.

Наши военные уничтожили 46 единиц техники россиян, а именно:

1 танк;

8 ББМ;

12 артсистем;

2 средства ПВО;

12 БпЛА;

10 автомобилей;

1 единицу спецтехники.

"Уничтожено 3 склада боеприпасов", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 6 января, украинские воины ликвидировали еще 860 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 364 730 военных.