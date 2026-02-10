Россия должна пойти на уступки для мира с Украиной: ЕС готовит конкретный перечень

Европейский Союз предложит список уступок, которых потребует от России в рамках урегулирования войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, на которых и так оказывается сильное давление, а к россиянам", - подчеркнула она.

Она заявила, что все участники мирных переговоров должны понимать, что для заключения мирного соглашения необходимо согласие европейцев.

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас отметила, что условия должны ставиться именно россиянам, а не украинцам.

Мирное соглашение по Украине

Напомним, в декабре прошлого года делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским провела переговоры с США по 20-пунктовому плану завершения войны.

После этого, 28 декабря, Зеленский и президент США Дональд Трамп согласовали план на 90%, а гарантии безопасности - на 100%. Страна-агрессор также ознакомилась с документами, но четкого согласия не предоставила.

Позже, 23-24 января и 4-5 февраля в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры Украины, США и России по завершению войны. Зеленский отмечал, что ключевым вопросом является Донецкая и Луганская области.

Согласно данным Reuters, соглашение могут завершить уже в марте, а любые договоренности вынесут на референдум вместе с национальными выборами.

Кроме того, правительство Германии заявило, что РФ и в дальнейшем настаивает на максималистских требованиях, однако ей пора бы прийти к взаимному согласию с Украиной. Оно также призвало страну-агрессора искать "жизнеспособные компромиссы" в мирных переговорах.

В частности, РФ настаивает на выводе украинских войск с Донбасса и полном контроле над Востоком Украины. Более того, недавно в Кремле заявили, что ожидают международного признания Донбасса российским.

Также страна-агрессор стремится полностью контролировать АЭС, а взамен предлагает продажу Украине электроэнергии по дешевке. Киев с союзниками категорически не принимают эти требования России.