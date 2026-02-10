ua en ru
Вт, 10 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Лучшие в мире? На что на самом деле способны 250 самолетов Gripen и Rafale, которые хочет Украина

Киев, Вторник 10 февраля 2026 16:27
UA EN RU
Лучшие в мире? На что на самом деле способны 250 самолетов Gripen и Rafale, которые хочет Украина Фото: президент Владимир Зеленский с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном на фоне Gripen в Стокгольме (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец
Эксперт: Константин Криволап

Gripen и Rafale - два современных истребителя, которые вместе могут пополнить авиафлот Украины на 250 единиц. Эти самолеты универсальны в применении, но имеют свои отличия.

В комментарии РБК-Украина авиационный эксперт Константин Криволап объяснил, чем отличаются эти самолеты и какой из них лучше подходит для Украины.

Читайте также: Флот на 250 самолетов: Зеленский очертил будущую авиационную программу Украины.

Главное:

  • Украина планирует сформировать флот из современных истребителей Gripen и Rafale. Это адекватное количество для противодействия 300-400 российским самолетам.
  • Для авиафлота в 250 самолетов Украине понадобится подготовить около 750 квалифицированных пилотов (из расчета 3 пилота на один борт).
  • Оба самолета могут нести ракеты "воздух-воздух" Meteor (дальность до 300 км), SCALP, Storm Shadow и авиабомбы.
  • Gripen универсален тем, что может взлетать с коротких полос.
  • Rafale мощнее, но дороже в эксплуатации.

Лучшие в мире? На что на самом деле способны 250 самолетов Gripen и Rafale, которые хочет Украина

Оба самолета Gripen и Rafale являются современными и универсальными, но имеют отличия (инфографика РБК-Украина)

В минувшие выходные, во время общения со студентами Киевского авиационного института, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет договоренности о поставках новых боевых самолетов - в частности шведских Gripen и французских Rafale.

В целом, по словам главы государства, речь идет о формировании флота примерно из 250 современных истребителей.

"Это лучшие самолеты, на наш взгляд, в мире, которые есть", - заявил президент.

На этом фоне РБК-Украина расспросило у авиационного эксперта о различиях между Gripen и Rafale и их пользе для украинской авиации.

Rafale - мощный, но более дорогой

Французский Rafale относится к классу истребителей поколения 4++ и считается одним из самых дорогих в своем сегменте:

  • это тяжелый самолет (вес около 24,5 т);
  • может нести 9-9,5 т боевой нагрузки;
  • имеет одну из самых мощных радиолокационных систем в мире;
  • стоимость эксплуатации составляет 20-25 тысяч долларов в час (примерно как у F-16).

Gripen - ставка на бережливость и мобильность

Шведский Gripen имеет другие характеристики и ключевые преимущества:

  • масса - 14-16 т;
  • боевая нагрузка - около 7 т;
  • стоимость эксплуатации - 6-7 тысяч долларов в час;
  • может взлетать с коротких полос;
  • самолеты легче рассредоточить по стране, что важно в условиях войны.

Поэтому в случае вопроса экономической эффективности Gripen может быть более практичным решением.

Ключевое не вес, а ракеты

Из интересного является то, что современные Gripen и Rafale могут использовать вооружение Meteor. Это французская ракета класса "воздух-воздух" с воздушным двигателем, которая может быть применена на расстоянии до 200-250-300 километров, в зависимости от ситуации, отмечает эксперт.

Наличие таких ракет, по словам Криволапа, позволит противодействовать российским самолетам с ракетами Р-37М - одной из главных угроз для украинских пилотов.

Таким образом, оба самолета могут использовать европейское вооружение, в частности:

Когда возможны поставки самолетов

Эксперт отмечает, что договоренности по западным истребителям являются правильными и разумными. Но их реализация - не вопрос ближайшего времени.

Криволап не исключает возможное получение небольшого звена Gripen с ракетами Meteor в марте этого года, что позволило бы отгонять российские бомбардировщики Су-37 с КАБами.

Кроме того, обсуждается возможность производства части компонентов Gripen в Украине.

250 самолетов - это большое количество?

Ранее Воздушные силы оценивали потребность в 128 самолетах (в мирное время).

Однако в военное время, когда вокруг Украины действуют 300-400 российских бомбардировщиков и истребителей, потребность выше, замечает Криволап. Поэтому количество в 250 самолетов не является чрезмерным.

"Цифра 250 самолетов - это не что-то такое фантастическое, от чего будет какой-то избыток", - сказал авиаэксперт.

Однако он добавляет, что для этого нужно и соответствующее количество пилотов.

"Потому что если мы умножим 250 на 3, то это будет то количество пилотов, которое должно быть готово их эксплуатировать", - отметил Криволап.

Подготовка пилотов на Gripen и Rafale

Программы обучения для Gripen и Rafale подобные: переподготовка опытного пилота составляет около 6-9 месяцев. В более медленном режиме - до 18 месяцев;

В целом этапы обучения по использованию вооружения одинаковы, но все зависит от специфики применения видов оружия. Следовательно, оба самолета универсальны и эффективны, говорит авиаэксперт. Однако, есть нюанс.

"Rafale - мощнее, но и дороже и еще у них хорошая радиолокационная система, она считается лучшей в мире, потому что она далеко "видит". С Gripen здесь вопрос экономической эффективности. Я думаю, что нам лучше подходят Gripen", - подытожил эксперт.

FAQ (Вопросы - Ответы):

  • Какие главные отличия Gripen или Rafale?

Rafale - тяжелый, мощный, имеет лучшую в мире РЛС, но очень дорогой в эксплуатации. Gripen - более легкий и экономный, может взлетать с коротких полос и легче рассредотачивается.

  • Какое вооружение могут нести самолеты?

Meteor (ракеты "воздух-воздух"); крылатые дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow; авиабомбы.

  • Получим ли мы эти истребители в ближайшее время?

Это не вопрос недель. Вероятно, сначала будет небольшое звено Gripen, но массовая поставка и формирование флота в 250 бортов - это длительный процесс.

  • Сколько нужно пилотов?

Для флота в 250 самолетов Украине понадобится подготовить около 750 квалифицированных пилотов (из расчета 3 пилота на один борт).

  • 250 самолетов - это много для Украины в условиях войны?

Нет. Ранее Воздушные силы оценивали потребность в 128 единиц для мирного времени. В состоянии полномасштабной войны, учитывая численность авиации врага, 250 самолетов - это не что-то такое фантастическое, от чего будет избыток.

  • Какой истребитель лучше подходит Украине?

Rafale мощнее и с лучшей РЛС, но Gripen экономнее и практичнее для украинских условий.

Напомним, сейчас на вооружении Украины сейчас есть советские истребители МиГ-29, Су-27, Су-24, старые F-16 западного производства и французские Mirage 2000. Польша планирует передать Киеву подержанные МиГ-29, которые выводит из эксплуатации, в обмен на дроны.

В то же время Украина реализует масштабную программу развития боевой авиации с целью сформировать флот из 250 современных самолетов, в том числе F-16, Gripen и Rafale.

Во время визита президента Владимира Зеленского в Швецию 22 октября 2025 года шведский премьер Ульф Кристерссон сообщил, что стороны подписали декларацию о намерениях продать Киеву 100-150 современных Gripen серии E.

17 ноября того же года Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о намерениях по усилению украинской авиации и противовоздушной обороны. Документ предусматривает возможные контракты на примерно 100 французских Rafale для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Швеция Авиация Украины F-16 Воздушные силы Украины Ракеты
Новости
Лучшие в мире? На что на самом деле способны 250 самолетов Gripen и Rafale, которые хочет Украина
Лучшие в мире? На что на самом деле способны 250 самолетов Gripen и Rafale, которые хочет Украина
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ