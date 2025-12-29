Зеленский: мирный план согласован на 90%, гарантии безопасности на все сто

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный план из 20 пунктов согласован уже на 90%. В то же время гарантии безопасности от США на все 100%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции лидеров Украины и США.

"20-пунктный план на 90% согласован, гарантии безопасности от США - 100%, гарантии от США и Европы - 90%, военное измерение - 100%, план процветания финализируется", - сказал глава государства на пресс-конференции. В то же время президент США Дональд Трамп тоже подтвердил, что в целом финализировано 95%.