Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский: мирный план согласован на 90%, гарантии безопасности на все сто

Понедельник 29 декабря 2025 00:11
Зеленский: мирный план согласован на 90%, гарантии безопасности на все сто Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный план из 20 пунктов согласован уже на 90%. В то же время гарантии безопасности от США на все 100%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции лидеров Украины и США.

"20-пунктный план на 90% согласован, гарантии безопасности от США - 100%, гарантии от США и Европы - 90%, военное измерение - 100%, план процветания финализируется", - сказал глава государства на пресс-конференции.

В то же время президент США Дональд Трамп тоже подтвердил, что в целом финализировано 95%.

Встреча Трампа и Зеленского

Напомним, 28 декабря Владимир Зеленский прибыл во Флориду для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Стороны обсуждали мирный план по достижению завершения войны в Украине.

В частности, Зеленский анонсировал, что будут обсуждаться гарантии безопасности. По данным CNN, Дональд Трамп готов представить Конгрессу гарантии безопасности для Украины, чтобы они были проголосованы.

"Это самый надежный набор протоколов безопасности, который они когда-либо видели. Это очень, очень мощный пакет", - подчеркнул высокопоставленный американский чиновник.

Подробнее о ходе переговоров, что было известно - читайте в материале РБК-Украина.

